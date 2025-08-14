Confirman nuevo feriado en EE. UU. | cuándo es y en qué estados aplica

Estados Unidos cuenta con diferentes festividades que buscan celebrar, homenajear, conmemorar o reflexionar sobre ciertos eventos históricos o personajes ilustres que han contribuido a la historia de la nación gobernada por Donald Trump. Por ello, se ha confirmado un nuevo día no laborable para los ciudadanos locales, con el objetivo de rendir honores a un grupo de trabajadores que dejaron su huella en la historia del país.

Feriado a nivel nacional en septiembre por los trabajadores

El portal oficial de la administración Trump publicó el calendario anual de los días festivos de gran relevancia que se acatan a nivel nacional. Uno de ellos es el primer lunes de septiembre, con motivo del Labor Day o Día del Trabajo. Al caer después del fin de semana, las personas podrán descansar según lo dispongan sus centros de labores. Eso sí, el feriado deberá ser acatado por las oficinas gubernamentales y los negocios del sector privado no esenciales.

El primer lunes de septiembre se conmemora a los trabajadores de Estados Unidos.

Para este 2025, el primer lunes de septiembre cae precisamente el día 1. La historia de esta fecha se remonta a 1882, cuando los primeros sindicatos de trabajadores estadounidenses llegaron a un acuerdo para proponer una jornada de celebración que rindiera honores al aporte de toda su agrupación a la nación.

A partir de 1894, el Congreso oficializó el dictamen y estableció como regla que cada año se celebraría esta fecha. Cabe tener en cuenta que, al ser una jornada en la que varios negocios no atenderán al público, si necesitas realizar operaciones financieras básicas, los cajeros automáticos (ATM) y la banca en línea estarán disponibles con normalidad.

Fechas no laborables restantes en 2025

El calendario oficial del estado señala que, después del Labor Day, quedan cuatro fechas conmemorativas y festivas. La primera es el 13 de octubre, cuando se celebra el Columbus Day. En noviembre hay dos jornadas especiales: el 11, Día de los Veteranos, y el 27, Día de Acción de Gracias. Por último, el 25 de diciembre se celebra Navidad, cuando las familias se reúnen para conmemorar el nacimiento de Jesús.