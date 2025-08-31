Malas noticias, inmigrantes: zar de la frontera de EE. UU. anunció más operativos luego del Labor Day en estos importantes estados

El Labor Day se celebrará el primero de septiembre y es considerado feriado en todo el país. Muchas entidades públicas y privadas cerrarán sus puertas por 24 horas para darse un descanso. Sin embargo, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron que, pasado este feriado, los agentes federales continuarán con su labor de capturar inmigrantes e intensificarán estas operaciones en dos ciudades.

Inmigrantes en Seattle y Portland a estar alertas

Tom Hogan, el zar fronterizo, confirmó que las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se expandirán a más ciudades después del feriado del Día del Trabajo: "Se va a ver un aumento de las operaciones en Nueva York. Van a ver un aumento de las operaciones en L.A. y, ya saben, Portland, Seattle", declaró en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El zar de la frontera, Tom Hogan, supervisa el ingreso de inmigrantes ilegales en al frontera. Foto: AFP

Resaltó que estas localidades se han negado a colaborar con las agencias federales: "Quiero decir, todas estas ciudades santuario se niegan a trabajar con ICE… vamos a abordar eso", y recalcó que hay ciudades que sí están cumpliendo: "No tenemos ese problema en Texas y Florida, donde todos los sheriffs están trabajando con nosotros, y en realidad están reteniendo a la gente para nosotros y haciéndonos saber cuando alguien está siendo liberado".

Anunció un despliegue masivo para hacer cumplir las normas migratorias impuestas por el gobierno. "Por lo tanto, vamos a tomar los activos que tenemos y moverlos a las áreas problemáticas como ciudades santuario, donde sabemos a ciencia cierta que están liberando extranjeros ilegales que son una amenaza pública todos los días. Ahí es donde tenemos que enviar la mayoría de los recursos, y ahí es donde van".

Esta decisión fue tomada luego de la visita del zar a la ciudad. Tras ello, el alcalde local señaló que ningún empleado municipal ni policía colaborará con ICE. En el caso de Seattle, el burgomaestre Bruce Harrell comentó ante un medio local: "Seattle no se dejará intimidar por las amenazas de la Administración Trump".

El zar señala que se ha mejorado en la seguridad

El zar explicó que los operativos realizados bajo la ley han permitido una mejora en la seguridad pública: "Miro las cifras cada mañana. Hay unas 22 páginas de datos; 70% de todos los arrestados son delincuentes. Pero la izquierda dice: Bueno, no es suficientemente criminal. Es sólo un DUI'. Los conductores ebrios matan a más de 10.000 personas al año".