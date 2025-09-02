Confirmado que redadas de ICE irrumpen en este espacio inesperado para arrestar inmigrantes: "Fue como una película de guerra"

Según informó ABC7, la mañana del 29 de agosto, un operativo federal liderado por agentes de ICE tomó por sorpresa a la comunidad de Studio City, en Los Ángeles. El lugar donde se realizó la intervención fue el famoso autolavado Studio City Hand Car Wash, un negocio que ha estado al servicio del vecindario por más de 30 años. Durante el operativo, varios empleados fueron detenidos mientras clientes y personas que pasaban por allí observaban sorprendidos.

Redadas de ICE irrumpen en autolavado de Los Ángeles para arrestar a inmigrantes

Personas que frecuentan el autolavado describieron el momento como algo fuera de lo común. Jay Schwartz, cliente habitual desde hace 25 años, comentó para ABC7 que la escena se parecía a "una película de guerra".

Agentes con chalecos antibalas, armas largas y máscaras entraron al negocio, gritando y persiguiendo a los empleados, quienes intentaban incluso mostrar sus identificaciones sin éxito.

Ben Forat, propietario del autolavado, expresó su indignación y tristeza por lo ocurrido. Defendió a sus trabajadores, calificándolos como personas responsables y ejemplares, quienes llevan años en el empleo, sin problemas legales ni conductas indebidas. "Son buenos chicos; es un día triste para todos nosotros", señaló.

ICE refuerza control migratorio en el sur de California con redadas en Los Ángeles.

Arrestos confirmados y contexto general de las redadas de ICE

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el operativo fueron arrestadas cuatro personas originarias de Guatemala y México. Ese mismo día, otra redada similar tuvo lugar en un Home Depot en Pomona, donde se detuvo a tres inmigrantes, incluido Misael Feliciano-López, quien tiene antecedentes penales.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor de las autoridades para intensificar los controles migratorios en el sur de California, enfocándose en casos de inmigración irregular. Las redadas de ICE reflejan la política actual de Estados Unidos para manejar la inmigración en el país con mayor rigurosidad.