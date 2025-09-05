Oficiales del ICE detienen a una mujer en las afueras del Tribunal de Violencia Doméstica en Chicago

La detención de una mujer por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado controversia en Chicago. El arresto ocurrió en las afueras del Tribunal de Violencia Doméstica, un lugar considerado por muchos como un espacio seguro. Testigos afirman que la mujer acababa de asistir a una audiencia relacionada con su caso.

Activistas y abogados migratorios han condenado el operativo, señalando que podría desalentar a víctimas de abuso a buscar ayuda legal. La presencia de agentes federales en estos entornos vulnera la confianza en el sistema judicial.

Una mujer fue detenida el miércoles por agentes de inmigración frente al Tribunal de Violencia Doméstica en el West Loop de Chicago, minutos antes de su audiencia programada. Testigos informaron que varios oficiales vestidos de civil la interceptaron a las afueras del edificio.

En ese sentido, dicha intervención ha generado alarma entre defensores de derechos migratorios y víctimas de abuso, sobre todo en medio de crecientes temores por una posible intensificación de operativos migratorios en Chicago, impulsados por la administración Trump.

Por otra parte, según registros judiciales, los cargos de violencia doméstica contra la mujer fueron desestimados, pero ya se encontraba bajo custodia del ICE al momento de la audiencia.