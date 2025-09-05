- Hoy:
Este lugar de Estados Unidos será usado como centro de operaciones de las redadas migratorias del ICE
Por aprobación del Pentágono, se aprobó uso de base naval en la ciudad de Chicago para que sirva como centro de operaciones del ICE.
El gobierno de Estados Unidos ha designado un nuevo centro de operaciones para coordinar las redadas migratorias lideradas por el ICE. Esta instalación estratégica servirá como base para planificar y ejecutar acciones dirigidas a detener a personas en situación irregular.
La medida ha generado preocupación entre comunidades migrantes y defensores de derechos humanos. Se espera un aumento en la vigilancia y las operaciones en diversas regiones del país.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
¿Qué lugar de EE. UU. será usado como centro de operaciones de las redadas del ICE?
A raíz de las últimas redadas migratorias durante el actual gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el Pentágono dio la autorización para que una base naval ubicada en las afueras de la ciudad de Chicago en Illinois, funcionara como centro de operaciones del ICE.
Es así que en esta Estación Naval de los Grandes Lagos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca dirigir operativos antinmigrantes que se efectuarán en los próximos días, a fin de identificar y capturar a inmigrantes indocumentados.
Cabe precisar que esta base naval es como una pequeña ciudad, ya que cuenta con 1153 edificios, su propia estación de bomberos, policías y departamentos de servicios públicos.
Sin embargo, ante la intención y acción de la administración Trump por expander sus operaciones migratorias en las ciudades santuario que protegen a los inmigrantes ilegales, el alcalde la ciduad de Chicago se mostró en contra de ello y firmó una orden ejecutiva que limita la cooperación de la policía con los agentes federales.
