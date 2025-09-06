Decenas de empleados latinos lograron evadir a la reciente redada que se dio en una planta de Hyundai en Georgia, en Estados Unidos, donde compartieron sus experiencias y sus testimonios frente al drástico operativo. Muchos de ellos relataron momentos de angustia y miedo, mientras se encontraban en el lugar de trabajo cuando se produjo la intervención.

En conversación con Telemundo, varios extranjeros expresaron su tristeza y preocupación frente a las tensiones en torno a la inmigración y el empleo en el país americano. ¿Qué pasó con los compañeros que fueron arrestados por los agentes en dicha zona estadounidense?

Empleados latinos revelan impactantes testimonios tras escapar de redada en planta de Hyundai

Este cuestionable operativo que se llevó a cabo en una planta de la empresa surcoreana Hyundai, ubicada en Georgia, dio como resultado con la detención de 450 inmigrantes trabajadores. Asimismo, se conoció que, en Nueva York, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a otras 60 personas en una serie de operativos que han intensificado el debate sobre la política migratoria en la nación de Trump.

Ante lo sucedido, varios empleados latinos salieron al frente para revelar los fuertes momentos que se vivieron tras la presencia de las autoridades estadounidenses en la planta de Hyundai. Varios de los indocumentados dieron su versión, pero con lágrimas en sus mejillas y la voz entrecortada.

Cientos de surcoreanos arrestados en planta de vehículos de Hyundai en EE. UU.

"¿Lo más duro? Yo pensaba que me iban a agarrar, que podía irme presa... nos trataron como, a mis amigos los llevaron esposados de las manos y de pies, nos tratan como ladrones", expresó una mujer inmigrante que se encontraba en pleno trabajo cuando sucedió la redada.

Asimismo, otro hombre contó que el operativo fue impresionante y que, con varios compañeros, se internaron en el bosque para evitar ser arrestados.

"Me siento triste porque estamos en un lugar donde muchos conocidos, amigos míos están detenidos, no sabemos nada de ellos. Nos trataron como unos terroristas, delincuentes", mencionó. "Yo creo que nuestro mayor delito era trabajar", añadió otro joven que no reveló sus datos.

¿Qué harán los inmigrantes tras la redada en planta de Hyundai? ¿Regresarán a su país originario?

No obstante, pese a todo lo sucedido, varios inmigrantes, si bien duda en volver a trabajar, muchos retomarán a sus labores, pues es la única forma de obtener ingresos en la nación norteamericana. "No lo sé, aún no lo sé porque si estoy aquí debo seguir trabajando, necesito el trabajo", expresó otro inmigrante.