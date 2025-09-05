ATENCIÓN. Este estado, uno de los que cuenta con más inmigrantes en Estados Unidos, se encuentra alistándose frente a las polémicas leyes de inmigración y próximos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tal como confirmó el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

A través de una reciente conferencia de prensa, Pritzker señaló que las redadas del ICE y las autoridades se intensificarían este fin de semana, en Chicago, incluso, desde este viernes 5 de septiembre. Vale resaltar que, según funcionaros de la localidad, alrededor de 300 agentes formarían parte de esta operación masiva. AQUÍ todo lo que se sabe y qué debes tomar en cuenta.

Se intensificarán los operativos de ICE en este estado para el fin de semana

Ante estas drásticas medidas del gobierno de Trump y el aumento del control del ICE frente a los extranjeros, los funcionarios municipales de las comunidades vecinas decidieron tomar carta en el asunto y prepararse frente a la presencia de hasta 10 agentes, así como mencionó Gregory Jackson, jefe de gabinete en North Chicago, Illinois.

Asimismo, el político añadió que los agentes y funcionarios operarán desde la Estación Naval de los Grandes Lagos por un tiempo de hasta 30 días. Además, confirmó a la prensa que habrá una valla en los alrededores del juzgado federal de Chicago.

Confirman más operativos de ICE en este estado para el fin de semana.

Por otro lado, es importante saber que Grito Chicago, uno de los festivales más relevantes del estado y que celebraba para el Día de la Independencia de México, será pospuesto y programado para la siguiente semana tras estas últimas acciones del ICE.

"Fue una decisión dolorosa, pero celebrar El Grito Chicago en este momento pone en riesgo la seguridad de nuestra comunidad, y ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr", expresó la organización de este evento popular en Chicago.

Alcalde de Chicago no respalda operativos de ICE en la ciudad

En tanto, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, decidió oponerse en muchas oportunidades frente a la presencia de ICE. Y ahora, ante el aumento de agentes, señaló que el estado estadounidense "no quiere ni necesita una aplicación militarizada de las leyes de inmigración en nuestra ciudad".