Atención, familias en Estados Unidos: Un estado muy solicitado por extranjeros y ciudadanos confirmó que se encuentra enfocado en eliminar de manera gradual todos los mandatos de vacunación infantil, esto de la mano de Ron DeSantis, quien rechazó todos los estrictos requisitos de vacunación y otros temas de salud de la pandemia de COVID-19. En esta nota, todo lo que se sabe.

Este estado de EE. UU. eliminará mandatos de vacunación infantil

'El País' y otros medios internacionales informaron que, este miércoles 3 de septiembre, DeSantis, gobernador de Florida, lanzó la creación de una comisión estatal "Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo" (MAHA), la cual se encargará de brindar iniciativas parecidas a la del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr.

Y por el lado de las vacunas, el director de salud pública del estado de Florida, el doctor Joseph Ladapo consideró que, los requisitos que se piden actualmente en los colegios y otros lugares, se han convertido en una intrusión "inmoral" en los derechos que tiene cada persona, incluso, obstaculiza la capacidad de los padres a la hora de tomar decisiones sobre la salud de sus hijos.

"Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, decisiones informadas", respondió el especialista en salud, quien no respaldó en ningún momento las medidas actuales con respecto a la medicina. "No tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo. Quítaselo", añadió.

Ladapo también expresó que el Departamento de Salud del estado puede poner fin gradualmente a sus propias reglas para ciertos mandatos de vacunación, pero que otros sí necesitan del permiso de la Asamblea Legislativa de Florida. No obstante, no resaltó alguna de ellas en particular, pero sí confirmó que algunas podrían ya no figurar.

Ante esta nueva propuesta, Florida se convertiría en el primer estado en eliminar los estrictos mandatos de vacunación, tal como lo confirmó el médico.

Gobernadores se unen en alianza para defender sus políticas de salud

Ante estos cambios en las políticas de salud, los gobernadores demócratas de Washington, Oregon y California se unieron para la creación de una alianza, señalando que Donald Trump y su gobierno están politizando las decisiones de salud pública y no considerando la decisión propia de la familia sobre los hijos.

"La asociación planea coordinar las directrices de salud alineando los planes de inmunización basados en recomendaciones de organizaciones médicas nacionales respetadas", se informó en una declaración que brindaron el gobernador Bob Ferguson de Washington, la gobernadora Tina Kotek de Oregon y el gobernador de California Gavin Newsom, quienes respaldan esta nueva medida.

¿Qué es la comisión "MAHA"?

Por otro lado, es importante saber que la comisión estatal "MAHA" se encargará de investigar y permitir el consentimiento informado en diversos asuntos médicos, impulsar los derechos de los padres respecto a las decisiones médicas en torno a sus menores, además de promover los alimentos seguros y nutritivos.