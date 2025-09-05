Confirmada la peor noticia de Florida para inmigrantes: peligroso centro de detención seguirá abierto pese a demandas

Un tribunal federal de apelaciones decidió este jueves mantener en funcionamiento Alligator Alcatraz, un polémico centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida, a pesar de una orden previa que exigía su cierre y desmantelamiento.

Tribunal de Apelaciones confirma que el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida continuará abierto

La Corte de Apelaciones del 11.º Circuito falló en una votación de 2 a 1 para suspender la decisión de un tribunal inferior que había ordenado la clausura parcial del sitio, permitiendo así que el centro continúe operando mientras avanza una demanda ambiental en el sistema judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a trasladar a los detenidos fuera de Alligator Alcatraz a finales del mes pasado, pero el estado de Florida ha dejado claro que la instalación retomará su actividad si se revoca la orden inicial.

Los demandantes indicaron que la decisión es solo provisional y temporal.

El mes pasado, una jueza federal ordenó detener la expansión del centro y desmantelar sus infraestructuras en un plazo de 60 días, apoyando los reclamos de grupos ambientalistas y de una tribu indígena que denunciaban daños al ecosistema sensible de los Everglades.

La decisión de la corte de apelaciones se basó en la posibilidad de que el estado y el gobierno federal demuestren que el centro no está obligado a cumplir con la Ley Nacional de Política Ambiental, dado que es operado por el estado y no ha recibido fondos federales para sus operaciones.

El fallo temporal fue redactado por la jueza Barbara Lagoa y apoyado por la jueza Elizabeth Branch, ambas nombradas por la administración Trump. El juez Adalberto Jordan, designado por Obama, votó en contra.

Reacciones divididas entre el gobierno y activistas

El Departamento de Seguridad Nacional calificó el fallo como una victoria para la justicia y el sentido común, y acusó a los opositores de usar argumentos ambientales para impedir la expulsión de delincuentes extranjeros. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el centro sigue abierto y reafirmó su compromiso con la aplicación estricta de las leyes migratorias.

En contraste, organizaciones como Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica manifestaron su decepción, aunque mantienen la esperanza de que la justicia les favorezca en el futuro, subrayando que la protección del ecosistema y los derechos humanos sigue siendo una prioridad.

Alligator Alcatraz: ¿Dónde está?

Situado en una pista de aterrizaje abandonada en los Everglades, una zona pantanosa habitada por caimanes, Alligator Alcatraz forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para aumentar la capacidad de detención migratoria ante el incremento de arrestos por parte de ICE.

Este centro de detención para inmigrantes se presenta como una alternativa económica para mantener a las personas detenidas. Además, tiene como objetivo desalentar la migración irregular. Sin embargo, ha sido muy cuestionado debido a las condiciones inhumanas que enfrentan quienes se encuentran allí. También enfrenta varias demandas legales, entre ellas acusaciones por la falta de acceso adecuado a asistencia legal para los detenidos.