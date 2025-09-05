Se confirma el fin del TPS para venezolanos en 2025: quienes perdieron el Estatus de Protección Temporal de 2021 tienen estas opciones

Más de 268,000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos y obtuvieron el TPS desde 2021 enfrentan su pérdida tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, que cancelará este estatus a partir del 10 de septiembre. Aunque un juez declaró ilegal la terminación del TPS para miles de inmigrantes, la decisión sigue vigente, generando preocupación en la comunidad venezolana y expertos legales que buscan alternativas para proteger a los afectados. La polémica sobre el futuro de este mecanismo vital continúa.

Quienes perdieron el TPS para venezolanos de 2021 tienen estas opciones en Estados Unidos

La situación migratoria de los venezolanos con TPS en Estados Unidos es cada vez más incierta, especialmente porque el gobierno de Trump canceló el programa para algunos grupos en 2025, lo que genera preocupación entre miles de personas.

En este contexto, quienes tienen una solicitud de asilo en trámite pueden permanecer en el país mientras esperan una respuesta, aunque el proceso suele ser largo. Según explica la abogada María Herrera Mellado a Diario Las Américas, si su solicitud de asilo es rechazada, aún pueden presentar razones justificadas por no haberla presentado a tiempo.

Herrera Mellado señala que, aunque el plazo general para solicitar asilo es dentro del primer año desde la llegada, existen excepciones para los venezolanos con TPS, siempre que hayan mantenido un estatus legal hasta su vencimiento y presenten la solicitud en un plazo razonable después del fin del TPS.

Si no logran obtener el asilo, es importante que se preparen para la posibilidad de ser deportados o que busquen otras opciones migratorias, especialmente si han estado en el país de manera irregular o tienen algún impedimento para ingresar legalmente. Además del asilo, los venezolanos que hayan perdido el TPS de 2021 pueden considerar:

para venezolanos con familiares ciudadanos estadounidenses, como cónyuge, hijo mayor de 21 años o padre. Visas de trabajo: si cuentan con una oferta laboral válida en Estados Unidos.

¿Qué ocurrirá con el TPS para venezolanos en 2025?

El 3 de septiembre de 2025, el Gobierno de Donald Trump decidió cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que se había concedido a los venezolanos en 2021. Esta medida impacta a más de 268,000 venezolanos que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados.

Según Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración, esta decisión se basa en la consideración de que Venezuela ha contribuido al aumento de la migración irregular y que el TPS ha actuado como un "imán" que atrae a más personas.

En este contexto, el juez federal de California, Edward Chen, tiene hasta el 9 de septiembre para decidir sobre una demanda presentada en marzo pasado por la Alianza Nacional del TPS y otros siete querellantes. Dicha demanda podría restablecer el TPS para casi 600.000 venezolanos. Sin embargo, incluso si el fallo resulta favorable, el Gobierno aún podría apelar, dejando nuevamente el futuro del programa en incertidumbre.

¿Cuál es la fecha límite para el TPS para venezolanos de 2021?

El Departamento de Seguridad Nacional informó este miércoles que ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, otorgado en 2021. Esta designación expirará el 10 de septiembre de 2025, ya que se considera que mantenerla va en contra del interés nacional. La finalización del TPS entrará en vigor 60 días después de la publicación oficial en el Registro Federal.