Recientemente, se conoció, a través de información de la prensa internacional y el propio sitio web, que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos enfatizó la importancia de estar al pendiente y comunicado sobre los avisos de cobro. Vale resaltar que, en el caso de que no se registre una deuda, el contribuyente debe mantenerse en comunicación para diseñar un plan de pagos.

No obstante, en el caso de hacer caso omiso o presentar una deuda pendiente, se podrá aplicar un embargo sobre los bienes de esta persona, ya sea su vivienda, cuentas bancarias u otros. A tomar en cuenta qué podría pasar con esta comunidad en el país americano tras las nuevas órdenes.

IRS quitaría viviendas y bienes a estas personas en Estados Unidos y por qué

Es importante saber que la sanción que dictaminó IRS busca lograr "la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal", expresó a la prensa, IRS.

Por ello, en medio de este contexto y cuando se recibe un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia, en la que se expresa la intención de incautar una vivienda y/o cualquier otro bien, es un hecho fundamental comunicarse lo más pronto posible con la empresa estadounidense.

Es importante también considerar las reglas y las instancias para evitar más complicaciones. De igual manera, para poder emitir el embargo, es necesario que se realicen estas instancias.

IRS es el encargado de emitir el impuesto y enviar una factura al contribuyente

La deuda no se puede saldar en tiempo y forma

IRS decide enviar un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer el tema de la penalización

La agencia asegura que sí es posible que el contribuyente se asesora con terceros, entre los que destacan los bancos, empleadores, clientes o contadores, quienes verán la situación fiscal de las personas en común.

¿Qué es IRC?

Por otro lado, es muy relevante que conozcas el Código de Impuestos Internos (IRC), el cual permitirá que IRS emita un embargo y, con ello, se tendrá en mente y en práctica saldar deudas de impuestos de una gran cantidad de morosos.

"Cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece al contribuyente, y sobre el cual hay un gravamen por impuesto federal, puede ser embargada a no ser que el IRC no lo permita", se reveló.