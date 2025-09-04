- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Tragedia en Houston: reportan arresto de hombre que acabó con la vida de un niño que le hizo una broma inocente en puerta de su casa
El Departamento de Policía de Houston anunció el arresto de Gonzalo León Jr., acusado de disparar a menor de 11 años tras broma.
Recientemente, el Departamento de Policía de Houston, en Estados Unidos, ha hecho pública la detención del presunto autor del asesinato de un niño hispano de 11 años, quien se convirtió en víctima de un tiroteo. Las autoridades de dicha localidad continúan investigando el caso para esclarecer los motivos detrás de este trágico hecho y esto se sabe hasta ahora del involucrado.
PUEDES VER: Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días
Houston: arrestan a hombre que acabó con la vida de un niño que le hizo broma inocente
'Univisión' y otros medios internacionales reportaron que, un hombre de 42 años, Gonzalo León Jr., enfrenta cargos por asesinato en el Tribunal Penal del Distrito 177, esto luego de la sensible muerte de Julián Guzmán, un niño de 11 años. Este hecho se llevó a cabo alrededor de las 10:55 p. m. en el 9700 de Racine Street, donde los agentes policiales respondieron a un reporte de tiroteo.
Según información de las autoridades, el menor había sido trasladado a un hospital, donde lamentablemente no se pudo hacer nada y fue declarado muerto el 31 de agosto.Detienen a hombre que acabó con la vida de un niño que le hizo broma inocente.
Según las investigaciones, Guzmán y otros niños habían decidido participar en una actividad conocida como "ring and run", que consiste en tocar los timbres de las casas y huir. Un testigo relató que vio al niño saliendo corriendo de una vivienda justo antes de recibir el disparo que lterminó con su vida, la cual recién estaba empezando.
La madre de Julián, Janet Rodríguez, no pudo expresar su dolor a través de un mensaje en una página de GoFundMe creada para recaudar fondos. Calificó a su hijo de cariñoso y siempre sonriente, quien no causaba daño a nadie y era querido por muchos. "Me robaron a mi niño, a mi bebé a muy corta edad. Teníamos toda una vida por delante. No se lo merecía. Siempre te vamos a amar. No es un adiós sino un hasta luego", expresó Rodríguez, muy afectada.
Así se llevó a cabo el arresto de León tras ataque a menor hispano
Por otro lado, es importante conocer que las autoridades locales arrestaron al sujeto y se dirigieron al lugar de los hechos, donde realizaron un interrogatorio.
No obstane, el hombre fue liberado temporalmente mientras se proseguía con la indagación. Los investigadores realizaron un análisis minucioso y señalaron a León como el principal sospechoso del caso. Tras consultar con la Fiscalía del Condado de Harris, se formalizaron los cargos en su contra el pasado primero de septiembre.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00