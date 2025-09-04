Recientemente, México y Estados Unidos sorprendieron al confirmar la creación de un "grupo de alto nivel" que se encargará de supervisar la colaboración bilateral en temas de seguridad. Este nuevo organismo se enfocará principalmente en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, buscando fortalecer los esfuerzos conjuntos en estas áreas críticas. AQUÍ todos los detalles.

Este miércoles 3 de septiembre, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunció la creación de un grupo de implementación de alto nivel, esto en medio de una conferencia de prensa, de la mano de su par estadounidense, Marco Rubio, quien se encuentra en la nación latina.

Cabe precisar que, según información en la conferencia y de los otros medios internacionales, este equipo se reunirá de manera constante para poder supervisar los compromisos y acciones acordadas por ambos gobiernos.

De la Fuente también resaltó a la prensa que el grupo se enfocará en diversas medidas, tales como combatir la lucha contra los carteles de la droga, el fortalecimiento de la seguridad en la frontera, la eliminación de túneles clandestinos, y la atención a los flujos financieros ilícitos.

Asimismo, reveló que se buscará mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible y aumentar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales destinados a frenar el preocupante tráfico de drogas y armas en ambos países.

México y su interés de cooperar con Estados Unidos

Por otro lado, es importante saber que el canciller mexicano consideró que la cooperación bilateral está basada y fundamentada "en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua".

De igual modo, es bueno añadir que el gobierno mexicano ha venido considerando cuatro principios que ya habían sido vistos en febrero, esto tras conocer que Trump exigió al ejército de combatir a grupos vinculados al narcotráfico y rechazando aparentes intervenciones de mlitares en suelo mexicano.