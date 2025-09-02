- Hoy:
Trump da impactante anuncio: confirma ataque de EE. UU. a barco con drogas que salió de Venezuela y qué dejó 11 terroristas muertos
Trump aseguró que fuerzas militares destruyeron un barco que transportaba drogas desde Venezuela y acabaron con 'terroristas'.
Recientemente, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que el ataque realizado por el país americano en el sur del Caribe estuvo dirigido a una embarcación gestionada por una organización considerada como "narcoterrorista" por las autoridades estadounidenses y por el actual presidente republicano. ¿Qué se sabe sobre este hecho y qué tiene que ver el grupo terrorista 'Tren de Aragua'?
Trump confirma ataque de EE. UU. a barco con drogas que salió de Venezuela y qué dejó 11 muertos
Hace unas horas, el presidente Donald Trump anunció la sorpresiva muerte de once "narcoterroristas" pertenecientes al grupo Tren de Aragua, esto luego de un ataque realizado en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas. Este incidente se llevó a cabo en aguas internacionales, bajo la supervisión del Comando Sur de Estados Unidos.
Mediante su cuenta en Truth Social, el mandatario se refirió sobre cómo las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el ataque contra la embarcación proveniente de Venezuela. En su mensaje, también resaltó que las Fuerzas Militares de EE. UU. ejecutaron "un ataque cinético contra narcoterroristas, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur".
"En los últimos minutos, literalmente, destruimos un barco, un barco cargado de drogas, con mucha droga en ese barco. Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, que han estado llegando desde hace mucho tiempo. Y estas, precisamente, salieron de Venezuela", acotó.
Asimismo, el esposo de Melania Trump hizo un llamado a la precaución, advirtiendo sobre el riesgo de los extranjeros que sufrirán al traer sustancias ilícitas a su nación. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!", expresó.
Rubio no teme a reacción de Maduro frente a este ataque de Estados Unidos
Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, no dudó en referirse sobre la creciente tensión en Venezuela y sobre una intervención directa del régimen de Nicolás Maduro frente al hecho. Su postura ha sido firme y dejó abierto un mensaje en relación para todos los países.
"Vamos a enfrentar a los cárteles dondequiera que estén y donde operen contra los intereses de Estados Unidos", dijo. Luego, enfatizó que la principal responsabilidad del presidente es salvaguardar la seguridad nacional de la población estadounidense.
