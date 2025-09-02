El presidente Donald Trump anunció este martes que las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una embarcación que transportaba drogas en el mar Caribe, procedente de Venezuela. Aunque no ofreció detalles inmediatos, Trump destacó la magnitud del operativo y la importancia de la acción.

Donald Trump confirma que 11 "narcoterroristas del Tren de Aragua" murieron en ataque militar contra bote procedente de Venezuela

Durante una conferencia en el Despacho Oval, Trump informó que "literalmente destruyeron un barco" que cargaba una gran cantidad de drogas. "Lo verán y leerán sobre ello", aseguró el mandatario, agregando que la carga provenía directamente de Venezuela.

Más tarde, Donald Trump detalló en su cuenta en la red Truth Social que el ataque fue dirigido contra narcoterroristas del Tren de Aragua, un grupo criminal vinculado al tráfico de drogas. El operativo ocurrió en aguas internacionales mientras estos trasladaban narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. Según el mandatario, el ataque dejó 11 terroristas muertos, sin bajas en las fuerzas armadas estadounidenses.

Estados Unidos interceptó un barco cargado de drogas que partió de Venezuela.

Confirmación y respaldo del operativo por parte del Pentágono y de Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en la red social X la acción militar, describiéndola como un "ataque letal" contra una embarcación operada por una organización designada como narcoterrorista. Rubio y Trump coincidieron en destacar la importancia de la operación para frenar el flujo de drogas hacia el territorio estadounidense.

Estados Unidos amenaza con usar todo su poder contra el narcotráfico.

¿Qué le está pasando a Venezuela en estos momentos?

Estados Unidos mantiene un despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo mayor para interceptar el tráfico de drogas que afecta las calles estadounidenses y combatir a grupos como el Tren de Aragua.

Ante el despliegue estadounidense, el presidente venezolano Nicolás Maduro alertó sobre la "mayor amenaza en cien años" que enfrenta su país y advirtió que declararía a Venezuela "en armas" si es agredida. Maduro ha reforzado tropas en las fronteras, especialmente con Colombia, y ha convocado a los venezolanos a formar milicias civiles en defensa del país.

¿Cuál es el conflicto entre EE. UU. y Venezuela?

El operativo en el Caribe ha incrementado la tensión entre Caracas y Washington. Maduro acusó a Trump de buscar un cambio de gobierno en Venezuela, mientras que Marco Rubio fue señalado por incitar un posible ataque militar en territorio venezolano. Por ahora, no hay indicios oficiales de que Estados Unidos planee una incursión terrestre, pero la situación sigue siendo delicada.