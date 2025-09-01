Donald Trump asedia a Venezuela, pero la dictadura de Maduro no guarda silencio: "Vamos a luchar si se atreven"

La administración de Nicolás Maduro lanzó una advertencia contundente este domingo ante la posibilidad de que Estados Unidos despliegue buques militares cerca de las costas venezolanas para combatir el narcotráfico. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó que están preparados para enfrentar cualquier intento de invasión o presencia militar en territorio venezolano.

Vladimir Padrino López afirma que el Ejército Bolivariano está listo para defender la soberanía nacional

Durante un balance transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un constante patrullaje en las zonas marítimas y aéreas del país. Además, acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse del mar Caribe y advirtió que responderán a cualquier agresión, sea del tipo que sea, para proteger la soberanía de Venezuela.

"Le digo yo a los imperialistas del norte que nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar, vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela", dijo el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino.

Padrino López arremete contra Estados Unidos.

Actualmente, el Ejército Bolivariano cuenta con más de 25.000 efectivos, entre soldados y milicianos, desplegados especialmente en los estados Táchira y Zulia, zonas fronterizas con Colombia. En lo que va del año, las autoridades reportan importantes decomisos de drogas, armas y combustible, así como la destrucción de campamentos y pistas clandestinas vinculadas al narcotráfico.

El régimen chavista pidió a la comunidad internacional estar alerta ante lo que califican como una nueva agresión por parte del "imperio norteamericano". Según Maduro y sus funcionarios, esta situación no solo afecta a Venezuela, sino que tendría repercusiones en toda América Latina y el Caribe.

¿Qué está pasando con Venezuela? La estrategia de Estados Unidos, según la dictadura de Maduro

Padrino López también denunció que Estados Unidos mantiene un "asedio" contra Venezuela mediante sanciones económicas y persecución comercial, con el objetivo de generar inestabilidad interna. Sin embargo, el ministro destacó que estas medidas han fortalecido al país y han impulsado la preparación de milicianos para defender la nación.

Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos que respete las costas venezolanas

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, exigió a Washington que se aleje de las aguas venezolanas y se ocupe de sus propios problemas internos. En el marco de la movilización de milicianos convocada por Maduro, reiteró que Venezuela está lista para defender cada centímetro de su territorio y advirtió sobre graves consecuencias para Estados Unidos en caso de agresión.

¿Cuál es el conflicto entre EE. UU. y Venezuela?

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es complejo y abarca tensiones políticas, económicas y de seguridad. A grandes rasgos, el conflicto se centra en los siguientes puntos: