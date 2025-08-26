Esta potencia mundial decidió sumarse a EE. UU. en medio de la tensión con Venezuela y envía refuerzos por el narcotráfico en el Caribe

Francia respondió al desafío del narcotráfico desplegando buques de guerra en el mar Caribe. Manuel Valls, ministro de Ultramar, anunció que la presencia militar se fortalecerá especialmente en Guadalupe y Martinica, dos territorios clave bajo soberanía francesa en la región.

Francia refuerza su presencia militar en el Caribe para combatir el narcotráfico

Francia se une a Estados Unidos para aumentar la vigilancia en el Caribe, enviando más buques a su territorio de Guadalupe, ante la creciente tensión con Venezuela, informó Manuel Valls, ministro de los Territorios de Ultramar. Esta medida sigue al refuerzo militar estadounidense en la región para combatir el narcotráfico, especialmente la actividad del cartel de los Soles, que ha generado reacciones en Venezuela y países vecinos.

Trinidad y Tobago también apoya la operación naval de EE. UU., ofreciendo sus aguas y territorio para acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y proteger la seguridad regional.

Francia envía tropas al Caribe.

¿Qué ha hecho Francia para frenar el narcotráfico?

Francia ha incrementado su presencia naval en el Caribe como parte de una estrategia global para combatir las redes criminales que operan en la región. Este refuerzo también busca proteger sus territorios de ultramar, especialmente Guadalupe y Martinica, que son puntos estratégicos usados por el narcotráfico para enviar drogas hacia Europa.

"Descubrirán que se enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. Con el ministro del Interior, Bruno Retailleau, y todo el Gobierno, en colaboración con los representantes locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes", dijo Valls a través de un comunicado, respaldando la decisión del despliegue en aguas caribeñas.

¿Francia apoya a Estados Unidos?

Estados Unidos es un aliado clave de Francia y ambos países mantienen una estrecha colaboración, especialmente en temas de defensa y seguridad.

De hecho, el anuncio de Francia sobre el reciente despliegue de buques de guerra en el mar Caribe llega justo después de que Estados Unidos desplegara tres buques de guerra y un avión Boeing P-8 Poseidón en aguas del Caribe, cerca de Venezuela. Esta acción responde a la orden del presidente Trump de intensificar la lucha de las Fuerzas Armadas contra los cárteles latinoamericanos.