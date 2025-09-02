Máxima tensión entre Venezuela y EE.UU.: Maduro revela la sorprendente cifra de personas que se han alistado para defender el país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que más de 8 millones de personas están listas para defender al país frente a las crecientes tensiones con Estados Unidos. Esta situación se da en medio del despliegue de buques militares estadounidenses en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

¿Qué le está pasando a Venezuela en estos momentos? Proceso de alistamiento será continuo y masivo

De acuerdo con la Agencia EFE, Maduro anunció la creación de la "Unidad Comunal Miliciana de Combate", que integrará 15.751 bases populares de defensa integral en todo el país. Este nuevo esquema permitirá reorganizar de forma dinámica a los más de 8 millones de ciudadanos alistados, aumentando así la capacidad de movilización para garantizar la paz en Venezuela.

Durante una rueda de prensa con medios internacionales, Nicolás Maduro señaló que el proceso de alistamiento ciudadano se mantendrá de forma continua. En ese sentido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto con otras autoridades del país, será la encargada de dar a conocer los lugares donde se podrá realizar la inscripción.

El mandatario también señaló que la respuesta de la población ha sido amplia y que las jornadas de inscripción realizadas recientemente no fueron suficientes, debido al fuerte compromiso nacional para defender la patria. Adicionalmente, dijo que el martes se dará inicio a un proceso masivo de preparación y entrenamiento en todo el territorio nacional.

Máxima tensión entre Venezuela y EE. UU.: Nicolás Maduro declararía estado de defensa ante una posible agresión

Consultado sobre las posibles medidas ante una invasión estadounidense, Nicolás Maduro afirmó que declararía a Venezuela "en armas" y se activaría un período de lucha armada para defender el territorio, la historia y el pueblo venezolano.

El presidente insistió en que la defensa de la soberanía es fundamental y que el país está preparado para enfrentarse a cualquier escenario de conflicto.

¿Cuál es el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?

El mandatario venezolano criticó el despliegue de ocho barcos militares, 1.200 misiles y un submarino nuclear estadounidense en la región, calificando esta acción como una amenaza "extravagante, injustificable e inmoral". Comparó esta situación con la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde de un conflicto nuclear.