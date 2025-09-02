Recientemente, en una declaración emitida tras el primer ataque a embarcaciones, presuntamente vinculadas a narcotraficantes venezolanos, desde barcos de Estados Unidos, el presidente chavista Nicolás Maduro salió al frente para asegurar que la movilización militar en el Caribe busca "apoderarse" del petróleo de Venezuela.

Y es que, esta sorpresiva situación, ha generado gran preocupación en el país americano, donde se teme que las acciones externas puedan perjudicar la soberanía nacional y los recursos estratégicos. En esta nota, más sobre la última acción del venezolano al respecto. ¿Qué pasará?

Maduro se pronuncia tras ataque de EE. UU. en el Caribe: "Vienen por el petróleo venezolano"

'La Nación' y otros medios internacionales informaron sobre un evento en una zona popular de Caracas, donde Maduro se manifestó y afirmó que desde la Casa Blanca se elabora un "cuento" sobre la supuesta influencia del narcotráfico en Venezuela, con el objetivo de apoderarse de los recursos naturales del país latino.

"Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes. Es del pueblo de Venezuela", dijo el líder venezolano.

Además, aseguró que Venezuela alberga la mayor reserva de crudo comprobada del mundo y que sus yacimientos de gas son los cuartos más extensos a nivel global y que cuenta con significativas reservas de oro.

En ese sentido y en su discurso público, el mandatario resaltó la presencia de "ocho barcos de guerra" que, según él, amenazan a Venezuela con 1.200 misiles y un submarino nuclear, lo que considera una forma de presión.

"La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, que es Marco Rubio… que le quieren llenar las manos de sangre al presidente Trump", sentenció Maduro durante una transmisión de Venezolana de Televisión, evidenciando su postura frente a estas últimas acciones.

Ministro de Comunicación de Venezuela se pronuncia y deja mensaje a Rubio de EE. UU.

Por otro lado, es bueno saber que, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, señaló mediante Telegram que, a su parecer, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente".

"Luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA (Inteligencia artificial)", expresó el venezolano sobre el video del ataque en el Caribe que difundió Trump en su red social. "Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente. Venezuela no es una amenaza", añadió.