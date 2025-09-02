¡Tensa situación para los extranjeros! Un ambiente de inquietud se ha apoderado de ciertas comunidades latinas en Estados Unidos, tales como La Villita, donde los residentes expresan su preocupación, esto luego de confirmarse que Donald Trump enviará tropas a un conocido estado, donde se alistan para los operativos migratorios. "La gente está asustada", comentó un inmigrante de la zona para Telemundo.

En medio de este contexto, el gobernador de Illinois también aprovechó la prensa para evidenciar su descontento, señalando que estas decisiones se llevan a cabo en un momento en que muchos latinos se preparan para celebrar la Independencia de México. ¿Qué podría pasar con este grupo de personas? AQUÍ todos los detalles.

A partir de hoy, Trump enviará tropas y endurecerá operativos contra latinos en este estado

Este 2 de septiembre, se conoció sobre la última acción que tuvo el republicano contra los inmigrantes indocumentados. Y es que, varios latinos temen ser encontrados y deportados con el pasar de las horas en las zonas donde se realizarán las festividades por la celebración de la Independencia de México.

Tal como se reveló en el informe de Telemundo, se confirmó que las autoridades de Chicago se están alistando para una significativa operación federal de control migratorio que se está llevando a cabo a partir de hoy, tal como aseguró Trump. Vale resaltar que el alcalde de la ciudad firmó un decreto durante el fin de semana con el objetivo de contrarrestar la represión prevista por su administración.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó este plan como una "invasión" y afirmó que no ha mantenido comunicación alguna con el Gobierno federal respecto al envío de soldados de la Guardia Nacional a la ciudad estadounidense. En tanto, los propios inmigrantes se han mostrado atemorizados frente a esta medida y por ello no dudaron en declarar para las cámaras de dicho medio internacional.

Por otro lado, es importante saber que esta operación de inmigración en la ciudad podría agudizar el conflicto entre la Casa Blanca y las municipalidades gobernadas por demócratas.

¿Cuál es la situación de Trump con Chicago?

Esta nueva orden de Trump se produce en un contexto donde el mandatario y su equipo han manifestado en múltiples ocasiones su descontento hacia Chicago, señalando las políticas que restringen la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales encargadas de la aplicación de la ley de inmigración.