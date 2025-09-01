Confirmada la peor noticia para inmigrantes: por las redadas de ICE, empresas de la construcción afrontan esta difícil situación

Las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump han generado una creciente preocupación en el sector de la construcción en Estados Unidos. Contratistas y empresas constructoras informan sobre una notable disminución en la disponibilidad de mano de obra, atribuida al temor de los trabajadores a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Redadas de ICE causan escasez de mano de obra en lugares de construcción

Según Noticias Telemundo, una encuesta realizada a contratistas de la construcción revela que más de dos tercios de los proyectos en Alabama han experimentado retrasos significativos debido a la ausencia de trabajadores. La situación se ha agravado con la intensificación de las redadas de ICE en diversas regiones del país.

Representantes de asociaciones de contratistas expresan su preocupación por el impacto negativo de las redadas de ICE en la industria, señalando que la falta de personal calificado afecta la eficiencia y los plazos de entrega de los proyectos.

Consecuencias para la economía local y nacional

La escasez de mano de obra en el sector de la construcción no solo afecta a las empresas, sino que también tiene repercusiones en la economía local y nacional. La disminución en la actividad constructiva puede llevar a un aumento en los costos de los proyectos y a la reducción de la oferta de viviendas y otras infraestructuras esenciales.

Además, la incertidumbre generada por las políticas migratorias puede desalentar la inversión en nuevos desarrollos y proyectos de construcción.

Respuesta de las autoridades y las organizaciones

En respuesta a la creciente preocupación, algunos legisladores y defensores de los derechos de los inmigrantes han instado al gobierno federal a reconsiderar las políticas migratorias que afectan al sector de la construcción. Han señalado que una reforma integral de inmigración podría proporcionar una solución a largo plazo para abordar la escasez de mano de obra y garantizar la estabilidad en la industria en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no se han implementado cambios significativos en las políticas que afectan directamente a los trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción.