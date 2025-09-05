Buenas noticias para clientes de Walmart: tienda ofrece 70 % de descuento en este producto para la temporada de otoño

Con la llegada del otoño, Walmart ha lanzado una oferta imperdible que beneficiará a muchos de sus clientes. La tienda está ofreciendo un 70 % de descuento en un producto ideal para disfrutar de la temporada. Esta promoción llega justo a tiempo para quienes buscan comodidad y ahorro.

Ya sea para reuniones al aire libre o para actualizar tu espacio, este artículo en oferta puede ser una excelente inversión. Walmart continúa posicionándose como una opción accesible para equipar el hogar sin gastar de más. Así que no dejes pasar esta oportunidad exclusiva por tiempo limitado.

El otoño no tiene por qué obligarte a quedarte dentro de casa ni a usar capas de ropa para disfrutar del exterior. Con accesorios como los calentadores de patio, aún puedes organizar barbacoas, fiestas de Halloween o reuniones familiares al aire libre. Es por eso que, Walmart tiene una gran oferta en su calentador de patio a gas propano Mainstays de 48,000 BTU, ideal para esta temporada. Y lo mejor que a un precio de $197 a $127.

Con una calificación de 4.6 estrellas y más de mil opiniones positivas, este calentador puede ser tu aliado para mantener el calor en terrazas o patios. Tiene encendido automático, protector térmico, y calienta hasta 18 metros cuadrados. Además, su diseño duradero y ruedas incorporadas permiten moverlo fácilmente según lo necesites.

Este es el calentador de patio exterior de Walmart / Foto: USA Today

¿Qué es la membresía de Walmart?

La membresía de Walmart en Estados Unidos es un servicio de suscripción que ofrece diversos beneficios a los clientes como entrega gratis de productos de tiendas Walmart, envíos gratis sin mínimo en otros productos, descuentos en tiendas seleccionadas, acceso a plataformas de streaming, etc.