Pánico en Walmart: sujeto ataca a policía con un machete en una de sus sucursales en este estado de EE. UU.
En un Walmart de Florida, las cámaras de la tienda registraron a un sujeto armado con un machete atacando a un policía para luego ser detenido.
Un ambiente de terror se vivió en una sucursal de Walmart cuando un sujeto, armado con un machete, atacó repentinamente a un oficial de policía. El incidente desató el caos entre clientes y empleados que presenciaron el violento enfrentamiento. Las autoridades locales respondieron de inmediato para controlar la situación.
El ataque ocurrió en medio de una intervención policial de rutina que tomó un giro inesperado. Según testigos, el agresor mostró una actitud hostil desde el inicio, generando pánico en toda la tienda.
PUEDES VER: Gobierno de Estados Unidos limitará pedidos de asilo a esta comunidad inmigrante, según la Fiscal General de la Nación
Sujeto ataca con un machete a un policía en este Walmart de Florida
Un individuo intentó ingresar a una tienda Walmart en Florida portando un machete, lo que provocó una rápida intervención policial. Las cámaras corporales captaron el instante en que el hombre atacó a un oficial que trataba de detenerlo. Finalmente, varios agentes lograron reducir al atacante, quien fue arrestado y ahora enfrenta múltiples cargos.
Este violento suceso quedó registrado en video y ha causado gran impacto entre los residentes. Las autoridades continúan investigando los motivos del agresor. Mientras tanto, la seguridad en la zona ha sido reforzada para evitar nuevos incidentes.
¿Cómo reportar un robo en Walmart?
Si lamentablemente pasaste por una situación de robo en Walmart, puedes acercarte a un asociado de la tienda para que luego te dirijas al departamento de prevención de pérdidas o a la oficina de seguridad. Asimismo, puedes usar la línea telefónica de atención al cliente de Walmart.
