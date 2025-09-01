Pánico en Walmart: reportan violenta agresión de un grupo de mujeres contra empleada de tienda.

0

Melanni Miranda
Recientemente, una trabajadora de Walmart en Indianápolis, Estados Unidos, fue agredida de manera violenta por un grupo de mujeres y un hombre en la zona de caja, al interior de la tienda.

Este hecho ha generado gran revuelo en las redes sociales, pues las impactantes imágenes evidenciaron cómo la turba arremetió contra la empleada, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad en los espacios públicos y la falta de protección al personal de servicio en el país americano. ¿Qué sucedió? AQUÍ todo lo que se sabe.

Violenta agresión de un grupo de mujeres contra empleada de Walmart y esta es su actual situación

El pasado viernes 29 de agosto, se registró un violento incidente que tuvo lugar en una caja de Walmart, donde Tikerra Hicks, una empleada del establecimiento, fue agredida por un grupo de mujeres y un hombre. Las fuertes imágenes, captadas por la testigo Kind Butler y compartidas por otros en las diversas plataformas, mostraron a una mujer sujetando a Hicks mientras otras dos la golpeaban y pisoteaban.

Asimismo, se vio cómo, en el ataque, una mujer vestida con una camisa rosa propinó múltiples golpes a Hicks, mientras otro agresor la pisoteaba, todo esto ante la mirada atónita de los transeúntes que gritaban en estado de shock.

La situación escaló cuando un hombre se unió a la agresión, pateando a Hicks antes de que el personal de Walmart. Luego, unos clientes intervinieron para separar a la joven de la multitud. Según Butler, algunos de los atacantes afirmaron ser familiares de una aparente víctima de violación, buscando a la mujer que creían estaba relacionada con el caso.

Hicks, por su parte, confirmó que había recibido llamadas sobre la supuesta violación a su amiga, pero subrayó que no tenía ninguna conexión con el asunto. "(La presunta violación) no tiene nada que ver conmigo", declaró Hicks al New York Post. "No estuve allí, aunque hubiera ocurrido, para protegerla. Y tampoco estuve allí para defenderla", dijo.

Walmart suspendió a empleada pese a agresión

Por otro lado, se conoció que, a pesar de haber sido agredida, Hicks fue suspendida de Walmart tras el incidente.

Asimismo, la mujer expuso las amenazas que ha recibido y, mediante las redes sociales, se hizo viral el ataque que sufrió y que ha generado una ola de indignación en la comunidad, donde numerosos usuarios critican la gestión del caso por parte de la empresa y demandan que se tomen medidas contra los agresores, de los cuales no se reveló más información.

