Pánico en Florida: policía de Fort Pierce arresta a un sospechoso de atacar a un oficial en un local de Walmart

Walmart es una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos y cuenta con presencia en varios países. Muchas familias acuden a sus locales por las ofertas y la variedad de productos, aunque en ocasiones se presentan situaciones lamentables, como lo ocurrido recientemente en Florida.

Arresto en Florida

De acuerdo con la policía de Fort Pierce, un hombre apuñaló a un oficial del orden con un machete en una tienda Walmart el pasado sábado 30 de agosto de 2025. La sede, ubicada en Okeechobee Road, fue intervenida tras el lamentable incidente.

Un local de Walmart fue escenario de un incidente entre un policía y un sujeto con un arma.

El personal indicó que alrededor de las 9:15 p. m. recibieron un reporte sobre un hombre portando un machete en el local ubicado en la cuadra 5100. Al llegar, el individuo comenzó a blandir el arma con violencia y, tras un forcejeo, fue arrestado de inmediato.

Un funcionario resultó herido en el brazo y fue trasladado al hospital, encontrándose fuera de peligro. El autor del hecho también sufrió lesiones, aunque no graves, y fue identificado como Lawrence Fountain, un ciudadano de 33 años, quien enfrentará cargos por agresión con agravante contra un agente del orden.

Siguen los análisis

Por ahora, las investigaciones continúan su curso para determinar las causas de este suceso. Los detectives buscan pistas sobre lo que motivó la acción de esta persona y solicitan a los residentes que hayan sido testigos que, si poseen alguna información, se comuniquen con el Departamento de Policía de Fort Pierce.