Pánico en Walmart: reportan el ARRESTO inmediato de dos empleados tras ser acusados de agredir a cliente con discapacidad
Se informó sobre la detención de trabajadores de Walmart, esto en relación con la agresión que sufrió un cliente con discapacidad.
Recientemente, la policía de Naugatuck, en Estados Unidos, informó sobre la detención de dos empleados de Walmart, quienes estuvieron implicados en un incidente de agresión contra un cliente con discapacidades. Según se investigó, los sospechosos fueron identificados como Shelly Alam, de 45 años, y Robert Mclaughlin, de 39, ambos residentes de Waterbury.
Hasta el momento, las autoridades locales se encuentran investigando el caso para esclarecer los detalles de lo ocurrido. AQUÍ todo lo que se sabe.
Pánico en Walmart: arrestan a dos empleados acusados de agredir a cliente con discapacidad
'Wfsb' y otros medios internacionales revelaron detalles inéditos sobre el último altercado que se registró en un Walmart de New Haven Road, en EE. UU., el cual dejó a dos empleados arrestados tras un incidente violento ocurrido el miércoles 27 de agosto, a las 7 p. m.
Mediante un informe policial, se difundió que, dos clientes, uno de ellos con discapacidad y utilizando un patinete eléctrico, solicitaron asistencia mientras compraban ropa. La situación se tornó tensa cuando uno de los clientes pidió ayuda a un empleado, identificado como Alam, quien respondió de manera provocativa, lo que desencadenó un intercambio verbal.Walmart: arrestan a dos empleados acusados de agredir a cliente con discapacidad / Foto: wfsb.com.
La policía también señaló que Alam se burló de la discapacidad del cliente, lo que llevó a este último a solicitar hablar con el gerente. En ese momento, otro empleado, Mclaughlin, se acercó y agredió al cliente con un puñetazo en la cabeza, causándole lesiones leves.
Ambos empleados fueron arrestados y sus situaciones son complicadas, pues enfrentan múltiples cargos, incluyendo agresión y resistencia al arresto. ¿Se encuentran privados de su libertad hasta el momento?
¿Cuál es la situación de los trabajadores en Walmart tras lo sucedido con cliente?
Alam y Mclaughlin fueron liberados recientemente tras pagar una fianza de 5.000 dólares cada uno. No obstante, ambos deberán presentarse ante el Tribunal Superior de Waterbury el próximo 24 de septiembre.
