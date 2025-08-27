Ojo, fieles seguidores de Walmart: A través de Reddit, un empleado de la reconocida empresa en EE. UU. generó gran controversia luego de compartir una inesperada fotografía de docenas de botellas de agua, las cuales eran desechadas a la basura. El hombre evidenció su rechazo a este hecho y a las políticas que maneja la tienda minorista. ¿Qué pasó? ¿Esos productos estaban en buen estado?

Trabajador de Walmart evidencia con inédita escena lo que sucede en trastienda y rechaza su política

Según información que compartió la prensa internacional y la comunidad en Reddit, se conoció más sobre el actual manejo de productos en la cadena de supermercados. Y es que, recientemente, un trabajador de la empresa difundió una imagen de un carrito repleto de botellas de agua sin abrir, de diversas marcas, que estaban destinadas a ser desechadas, aparentemente por daños en el embalaje.

El dueño de aquella publicación en el foro expresó su frustración y rechazo ante las políticas de Walmart y cuestionó la lógica detrás de desechar el agua en lugar de distribuirla entre los empleados. "Nunca entenderé por qué tiran toda esta agua… en lugar de dársela a los empleados", expresó.

De inmediato, las respuestas no se hicieron esperar, y varios empleados compartieron sus propias experiencias. Otro trabajador mencionó que, en su tienda, el agua se entrega a los trabajadores de OGP, jardinería y sala de descanso, quienes cuentan con hieleras y refrigeradores para mantenerla fresca.

Otro trabajador resaltó la importancia de esta agua para quienes laboran al aire libre, especialmente en condiciones de calor extremo. "Sobre todo quienes empujan carros", respaldó el post de aquel hombre. Con todo ello, se reveló que la política de manejo de productos puede variar según la gestión de cada tienda, lo que podría generar diversas perspectivas y complicaciones para algunos.

Walmart y su compromiso de sostenibilidad

Por otro lado, es importante saber que la compañía estadounidense ha establecido múltiples compromisos en materia de sostenibilidad, destacando su meta de alcanzar cero residuos en sus operaciones. La empresa implementa programas de reciclaje y reducción de desechos en todas sus tiendas internacionales.

No obstante, las prácticas adoptadas por cada establecimiento pueden variar. Algunas tiendas disponen de sistemas eficientes para redistribuir productos a sus empleados, pero otras se adhieren a rigurosos protocolos de eliminación, desechando alimentos y bebidas que, para algunos, están en buenas condiciones.