Walmart da PÉSIMA NOTICIA | Se confirma la clausura de seis tiendas en 2 reconocidos estados

Las tiendas Walmart son muy conocidas a nivel nacional por sus precios, la variedad de productos y el legado que han dejado en el mercado. Sin embargo, algunos locales han tenido que cerrar con el tiempo debido a la baja acogida del público, crisis económicas u otros factores. En esta ocasión, tanto en California como en Georgia se anunció el cierre de establecimientos por bajo rendimiento financiero.

Seis tiendas fueron dadas de baja

Walmart anunció esta decisión empresarial con el objetivo de impulsar las ventas en otros lugares de Estados Unidos y contrarrestar el bajo rendimiento de algunos locales. Aunque la compañía mantiene proyectos de expansión, se confirmó que en California y Georgia seis tiendas dejarán de operar. Esta directiva se viene aplicando desde 2024 y aún se espera conocer si más establecimientos serán afectados.

San Diego será uno de los lugares de California que dejará de tener un local de Walmart.

Pese a este cese, los colaboradores de la empresa comunicaron que están liderando un proyecto que se desarrollará durante los próximos cinco años y que busca continuar con la expansión en el territorio, implementando nuevas tecnologías. Sin embargo, esta medida ha afectado a miles de ciudadanos en California y Georgia, quienes solían acudir a estas tiendas por la cercanía a sus domicilios.

En el estado de California se cerraron los locales ubicados en 2121 Imperial Ave., San Diego; 605 Fletcher Parkway, El Cajon; 2753 E. Eastland Center Dr., West Covina; 4080 Douglas Boulevard, Granite Bay; y 40580 Albrae St., Fremont. En Georgia, se reportó la clausura de las tiendas en 4725 Ashford Dunwoody Rd., Dunwoody, y 3101 Roswell Rd., Marietta.

Locales de Walmart en Estados Unidos

Esta organización tiene presencia en todos los estados de Estados Unidos y en 19 países de Europa, Asia y Centroamérica, entre ellos México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En total, suma más de 10.000 sedes que ofrecen una amplia variedad de artículos de primera necesidad.