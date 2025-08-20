Alarma en California: residente de El Dorado es infectado con peste bubónica transmitida por una pulga

La peste bubónica fue una dolencia que causó la muerte de millones de personas en Europa durante el siglo XIV, es decir, afectó a cerca de un cuarto de la población del continente. En la actualidad, esta enfermedad es tratable siempre que se detecte a tiempo y se consulte a un especialista de salud de confianza. Este caso despertó preocupación en un condado de California, ya que, aunque la persona afectada se encuentra fuera de peligro, ha generado inquietud en la comunidad.

Reportan un afectado

Mediante un comunicado, las autoridades del condado de El Dorado confirmaron que notificaron al Departamento de Salud de California sobre un caso de peste bubónica en una persona residente de Lake Tahoe. Por el momento no se ha revelado su identidad, pero informaron que ya está recibiendo tratamiento médico y se recupera en su vivienda.

Este es el Lake Tahoe, donde esta persona se enfermo de la peste negra.

Por el momento, se investiga el caso, ya que se sospecha que la persona fue picada por una pulga infectada mientras acampaba en la zona de South Lake Tahoe. Según fuentes sanitarias oficiales, la enfermedad se transmite en la mayoría de los casos a través de pulgas portadoras de la bacteria. Incluso algunos animales, como perros y gatos, pueden transmitirla.

En palabras del director interino de Salud Pública, Kyle Fliflet: "La peste bubónica está presente de forma natural en muchas partes de California, incluidas las zonas de mayor altitud del condado de El Dorado. Es importante que las personas tomen precauciones para sí mismas y sus mascotas cuando estén al aire libre, especialmente mientras caminan, hacen senderismo o acampan en zonas donde hay roedores salvajes".

¿Qué es la peste bubónica?

También conocida como peste negra, se caracteriza por la aparición repentina de fiebre, escalofríos, debilidad e inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. Entre otros síntomas, puede presentarse dolor muscular. Si se detecta a tiempo, la enfermedad puede tratarse con antibióticos como estreptomicina, gentamicina o doxiciclina.