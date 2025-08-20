Alarma en California: residente de El Dorado es infectado con peste bubónica transmitida por una pulga
Una persona en un condado de California fue diagnosticada con peste bubónica, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis.
La peste bubónica fue una dolencia que causó la muerte de millones de personas en Europa durante el siglo XIV, es decir, afectó a cerca de un cuarto de la población del continente. En la actualidad, esta enfermedad es tratable siempre que se detecte a tiempo y se consulte a un especialista de salud de confianza. Este caso despertó preocupación en un condado de California, ya que, aunque la persona afectada se encuentra fuera de peligro, ha generado inquietud en la comunidad.
PUEDES VER: Pésimas noticias, inmigrantes indocumentados: esta es la ciudad de California donde se reportan nuevas redadas de ICE
Reportan un afectado
Mediante un comunicado, las autoridades del condado de El Dorado confirmaron que notificaron al Departamento de Salud de California sobre un caso de peste bubónica en una persona residente de Lake Tahoe. Por el momento no se ha revelado su identidad, pero informaron que ya está recibiendo tratamiento médico y se recupera en su vivienda.Este es el Lake Tahoe, donde esta persona se enfermo de la peste negra.
Por el momento, se investiga el caso, ya que se sospecha que la persona fue picada por una pulga infectada mientras acampaba en la zona de South Lake Tahoe. Según fuentes sanitarias oficiales, la enfermedad se transmite en la mayoría de los casos a través de pulgas portadoras de la bacteria. Incluso algunos animales, como perros y gatos, pueden transmitirla.
En palabras del director interino de Salud Pública, Kyle Fliflet: "La peste bubónica está presente de forma natural en muchas partes de California, incluidas las zonas de mayor altitud del condado de El Dorado. Es importante que las personas tomen precauciones para sí mismas y sus mascotas cuando estén al aire libre, especialmente mientras caminan, hacen senderismo o acampan en zonas donde hay roedores salvajes".
¿Qué es la peste bubónica?
También conocida como peste negra, se caracteriza por la aparición repentina de fiebre, escalofríos, debilidad e inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. Entre otros síntomas, puede presentarse dolor muscular. Si se detecta a tiempo, la enfermedad puede tratarse con antibióticos como estreptomicina, gentamicina o doxiciclina.
- 1
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: 3 beneficios que consigues al autodeportarte mediante CBP Home
- 2
Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
- 3
Destructores de Estados Unidos con este potente armamento se acercan a Venezuela | Trump endurece su ofensiva militar
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90