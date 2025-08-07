¿Walmart? Reconocida cadena de supermercados anunció el cierre de su histórica sucursal en California

Estados Unidos cuenta con numerosas cadenas de supermercados como Costco, Target, Kroger, Trader Joe’s, Walmart, entre otras. Una de estas compañías reconocidas anunció el cese de operaciones en una ciudad del condado de Sacramento. ¿Se trata de Walmart? No. Se trata de un local con 36 años en el mercado californiano. Si quieres saber cuál es, continúa leyendo.

Cierre de Grocery Outlet en Rancho Cordova

La cadena de supermercados, cuya sede central se encuentra en San Francisco, anunció el cierre de su tienda en Rancho Cordova, una ciudad del condado de Sacramento, tras 36 años de operaciones. La noticia fue confirmada a través de su cuenta de Facebook el pasado 3 de agosto de 2025.

Grocery Outlet entró en funcionamiento desde 1946 y el local que cerrarán permanentemente está en 2801 Zinfandel Drive, Rancho Cordova.

La empresa calificó la medida como un "cierre permanente" de su sede ubicada en el 2801 Zinfandel Drive. En su mensaje publicado en redes sociales, expresaron: "Estamos muy tristes de anunciar que el Rancho Cordova Grocery Outlet, en la esquina de Zinfandel and Folsom Blvd, cerrará de manera permanente. El equipo extrañará a todos sus clientes".

Si bien aún no se ha confirmado la fecha exacta del cierre del establecimiento, se dio a conocer que el local, con una extensión de 23 mil pies cuadrados, ya está disponible para alquiler, según informó Mueller Commercial Group. En la publicación también se anunció un beneficio especial para los consumidores antes de la clausura definitiva.

Ofertas y novedades

La empresa anunció una venta de liquidación con descuentos de hasta un 20%, aplicables a diversos productos como carnes, comestibles, productos agrícolas, licores, vinos y cervezas, disponibles hasta agotar stock. En el mismo aviso publicado en Facebook, promocionaron la oferta con el siguiente mensaje: "Ven a visitarnos para disfrutar de ahorros adicionales hasta agotar existencias".

Locales en Sacramento

Por ahora, la región de Sacramento continuará contando con 13 locales. Estos se encuentran en Carmichael, Citrus Heights, Elk Grove, North Highlands, Roseville, Sacramento, East Sacramento, North Sacramento, South Sacramento y West Sacramento. La empresa inició sus operaciones en 1946 en la ciudad de San Francisco y actualmente cuenta con 400 tiendas en todo Estados Unidos.