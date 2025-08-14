Terror en Walmart: un hombre es arrestado en Wyoming por robar una aspiradora y un altavoz en Wyoming

Los delitos y acciones criminales fuera de la capital de Estados Unidos aún se siguen reportando. En Wyoming, un estado caracterizado por sus vastas llanuras y montañas rocosas, se registró el arresto de un delincuente que ya había perpetrado actos ilícitos tiempo atrás. Más información en las siguientes líneas.

Delincuente robó en un local de la empresa multinacional

La policía de Cheyenne, una localidad de Wyoming, confirmó el arresto de Ronald Jerome McNeil Jr. luego de que saliera de una tienda Walmart con mercancía valorizada en 600 dólares, incluyendo una aspiradora y un altavoz. Fue captado por una cámara de seguridad y, además, tenía una restricción de ingreso al local. Informes confirman que ya contaba con antecedentes criminales, pues incluso había robado marcos de Gucci.

La policía del condado de Cheyenne fue el encargado de arrestar a Ronald Jermone McNeill Jr.

Las autoridades acusaron a McNeil de robo, hurto y otras cinco condenas por delitos graves que podrían llevarlo a pasar hasta 10 años en prisión. Reportes señalan que, antes de esta detención, el 24 de julio había sido grabado ocultando monturas de la reconocida marca Gucci en la Clínica de Visión Cheyenne. Fue acusado con una fianza de 8.000 dólares, y el caso se elevó a delito grave por ser la quinta vez que incurre en el mismo comportamiento.

La declaración jurada en el caso Walmart detalló que, entre 2013 y 2024, se registraron 11 condenas municipales por ingresar y sustraer diversos objetos sin pagar en distintas tiendas. En marzo de 2024, se declaró culpable de un delito de falsificación, y la fiscalía propuso una sentencia de dos a tres años en suspenso a cambio de un periodo de prueba que se cumpliría consecutivamente con otro proceso por hurto agravado ocurrido en octubre de 2023. En este último, el implicado fue arrestado por la apropiación indebida de un vehículo motorizado.

Walmart en Wyoming

El estado de Wyoming cuenta con 12 locales distribuidos en diferentes puntos de la región. En el condado de Cheyenne, lugar de lo ocurrido, existen dos establecimientos de la cadena multinacional: uno ubicado en 2032 Dell Range Blvd, WY 82009, y otro en 580 Livingston Ave, WY 82007.