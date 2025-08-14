- Hoy:
Pánico en Walmart: reportan arresto de miembro de la pandilla Chuco Tango, acusado de robar llantas en tienda
Presunto delincuente fue detenido tras ser el principal sospechoso del robo de neumáticos en tienda Walmart. ¿De quién se trata?
Recientemente, un individuo sospechoso de formar parte de la pandilla 'Chuco Tango' fue detenido, esto luego de ser acusado de robar neumáticos de un Walmart en Horizon City, Estados Unidos.
Según información del Precinto # 6 de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso y de medios internacionales, Tomás Arturo Corona, de 44 años y residente de Socorro, fue arrestado a las 9 a. m. de este jueves 14 de agosto, en la cuadra 500 de Bufford, en las cercanías de Socorro Road. AQUÍ todos los detalles.
PUEDES VER: Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
Arrestan a miembro de la pandilla Chuco Tango, acusado de robar llantas en Walmart
'XFOX14' y otros medios señalaron que el sujeto, identificado como Corona, no pudo evitar ser arrestado y considerado como el principal sospechoso de un robo en una de las tiendas estadounidenses.Reportan arresto de miembro de la pandilla Chuco Tango, acusado de robar llantas en Walmart.
La prensa y las autoridades información y el video de vigilancia tras lo sucedido. En las imágenes expuestas se vio a un hombre ingresando a la Sección Automotriz del establecimiento, donde sustrajo dos neumáticos, cargándolos en su camioneta y abandonando el lugar sin realizar el pago correspondiente. El incidente tuvo lugar el lunes a las 3:45 p. m. en el Walmart Supercenter, en Horizon City.
Tras el hurto, los empleados del supermercado alertaron al agente de seguridad del Precinto Seis, quien emitió una alerta "BOLO" (Be On the Look Out) a las fuerzas policiales locales, proporcionando una descripción del sospechoso y del vehículo involucrado. Ante ello, y la colaboración del Departamento de Policía de Socorro, se logró identificar a Corona como el autor del delito, lo que llevó a la emisión de órdenes de arresto en su contra.
Vale precisar que las autoridades también revelaron que Corona es un conocido miembro de la pandilla Chuco Tango y que ya había recibido una advertencia por "allanamiento ilegal" en Walmart el año pasado.
¿Qué cargos enfrenta Tomás Arturo Corona?
Por otro lado, es importante señalar que Corona, quien es conocido en los documentos de la cárcel como "Spooky", fue trasladado a la cárcel del condado de El Paso, situado en el centro de la ciudad, donde enfrenta múltiples cargos, a continuación, te mencionamos cuáles son:
- Se le acusa de robo de propiedad con un valor inferior a 2.500 dólares, considerando que cuenta con dos condenas previas, lo que establece una fianza de 5.000 dólares.
- Enfrenta un cargo de allanamiento criminal, con una fianza fijada en 2.500 dólares.
- Corona continúa recluido en la institución.
