¿Nueva crisis para Walmart? Recientemente, la empresa estadounidense se ve envuelta en una nueva demanda tras un incidente ocurrido en una de sus tiendas en Springfield, donde una clienta alegó que un empleado la sorprendió mientras utilizaba un probador.

Esta situación ha generado controversia y ha puesto en el centro del debate las políticas de privacidad y seguridad en los establecimientos comerciales de la tienda internacional. La demandante busca justicia por lo que considera una violación a su intimidad durante su experiencia de compra. En esta nota, más detalles.

Mujer denuncia a Walmart y acusa a trabajador de entrar a su probador sin su consentimiento

Ozarksfirst.com y otros medios internacionales informaron todo acerca de la demanda por lesiones personales que presentó Jamie Morrison, este 12 de agosto, luego de alegar haber sido víctima de un incidente en un probador de Walmart, ubicado en E. Kearney St., el 3 de julio de 2025.

Según la denuncia compartida, la demandante aseguró que se encontraba probándose ropa cuando, sin previo aviso ni consentimiento, una empleada de la tienda, descrita como una mujer mayor, abrió la puerta del probador mientras ella estaba desvestida.

Morrison reportó el hecho de manera inmediata y directa con el gerente del establecimiento. Desde entonces, ha experimentado angustia mental, pérdida de la alegría de vivir y desconfianza hacia los probadores, según se detalla en la demanda.

Esta incluye seis cargos que alegan invasión de la privacidad contra la empleada y Walmart, así como acusaciones de contratación, capacitación y supervisión negligentes, negligencia operativa, y la imposición de angustia emocional tanto por negligencia como de manera intencional.

Abogado de mujer se pronuncia al respecto y revela qué pasará con la demanda

Por su parte, el abogado de Morrison, Chad G. Mann, de Springfield, expresó su preocupación por el incidente, subrayando que se toma el asunto con seriedad. "Nuestra demanda sostiene que un empleado de Walmart abrió la puerta del probador de la Sra. Morrison sin previo aviso ni consentimiento, exponiéndola a la vista de otros", comentó Mann a Ozarks First.

"Esta experiencia fue profundamente humillante y ha afectado su confianza en los lugares donde la privacidad es esencial", añadió. Además, Mann enfatizó que el caso busca proteger el derecho a la privacidad, la dignidad y la modestia de los clientes.

Con su denuncia, el abogado asegura que su cliente espera obtener justicia y lograr cambios significativos en las prácticas corporativas de la empresa, y de esa manera, evitar más casos de violación a la privacidad. Hasta el momento, no se conoce más al respecto.