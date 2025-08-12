Los consumidores lo celebran: Walmart fue sancionado con una multa en California por este alarmante motivo

La cadena multinacional está en el ojo de la tormenta tras una decisión judicial que la obliga a pagar una indemnización millonaria. Un tribunal falló en contra de Walmart luego de una demanda presentada por clientes que se vieron afectados por diversas prácticas que encendieron las alarmas sobre el cobro de productos en sus establecimientos ubicados en California.

Walmart pagará $5.6 millones

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Santa Clara, Jeff Rosen, anunció que Walmart deberá pagar 5.6 millones de dólares por cobrar montos excesivos a sus consumidores en diferentes productos que se anunciaban a un precio inferior en sus publicidades. Esto ocurrió tras una denuncia presentada por un ciudadano en varias localidades de California.

El estado de California cuenta con 280 establecimientos para el disfrute de sus clientes.

El magistrado afirmó la importancia de la transparencia en el cobro de precios a los clientes: "Cuando alguien lleva un artículo a la caja para escanearlo, el precio debe ser correcto. Lo esperan los clientes, lo espera California y mi Oficina lo espera, y aplicaremos la ley para garantizarlo". El monto sentenciado se destinará a pagar multas civiles y cubrir los costos de las investigaciones.

Los funcionarios señalaron hace unos días que se pagarán $5.5 millones para subsanar las multas civiles y $139,908.92 para cubrir los costos de los análisis del caso. Además, la sanción se impuso por el incorrecto etiquetado de productos, ya que algunos horneados o alimentos envasados pesaban menos de lo que indicaba el empaque.

Pese a que la compañía no admitió su responsabilidad en el caso, aceptó el fallo y se comprometió a asignar personal en sus tiendas de todo el estado de California para garantizar la precisión en el peso de los productos y su etiquetado. Cabe señalar que estas acciones violan la ley estatal de publicidad falsa y de competencia desleal.

No es la primera vez

De acuerdo con un medio de comunicación local, ya hubo un antecedente de este delito para la empresa. En 2012 enfrentó un proceso judicial similar por cobrar de manera adicional a los usuarios, y se sentenció que debía abonar 2.1 millones de dólares para solucionar el problema. Junto a esta compañía, Safeway y Kroger recibieron sanciones idénticas por el mismo motivo. Edgar Dworsky, defensor del consumidor, declaró que las personas deben pagar el precio que se anuncia porque así lo establece la ley.