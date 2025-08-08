¡Atención clientes de Walmart en USA! Esta es la forma de obtener las tarjetas de regalo electrónicas

¡Buenas noticias para los clientes de Walmart en Estados Unidos! La cadena minorista ha lanzado una nueva forma de recompensar a sus compradores. Ahora puedes obtener tarjetas de regalo electrónicas de manera rápida y sencilla.

Estas tarjetas son perfectas para ahorrar en tus próximas compras o sorprender a alguien especial. El proceso para conseguirlas es accesible y completamente digital. A continuación, te explicamos cómo aprovechar esta oportunidad.

Esta es la forma de obtener las tarjetas de regalo electrónicas

Puedes obtener gift cards en Walmart comprándolas en tiendas físicas o en su sitio web oficial. Cabe precisar que están disponibles en diferentes montos y formatos (físicas o digitales). También puedes recibirlas como recompensa en promociones u otros programas.

¿Cuáles son los diseños de las tarjetas de regalo de Walmart?

Los diseños de las tarjetas de regalo de Walmart pueden ser variados y puedes visualizarlos a través del sitio web de Walmart. Algunos son los siguientes:

Vainilla Visa Pencil Everyday e Gift

Tarjeta de Regalo Mastecard Red Bow

Back to School Apple eGift Card

Tarjeta de Regalo con Remolinos Rojos Vanilla Visa

Tarjeta de Regalo Básica de Walmart con Chispa Azul y Amarilla

Asimismo, ahora puedes enviar un montón de tarjetas de regalo electrónicas Walmart al mismo tiempo, seleccionando la opción de 'Comprar ahora'. En ese sentido, podrás: