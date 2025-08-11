Sueño americano en peligro | Desde septiembre, menores y adultos mayores deberán pasar entrevistas obligatorias para obtener la visa

La Embajada de Estados Unidos en México ha informado que se eliminarán las exenciones de entrevista para menores de 14 años y adultos mayores de 79 años. A partir de ahora, ambos grupos deberán asistir personalmente a una entrevista con un oficial consular. Esta nueva medida tiene como objetivo fortalecer los controles de seguridad y la revisión del proceso de solicitud de visa americana.

¿Quiénes deberán asistir a la entrevista para la visa de EE. UU. a partir de ahora?

A partir de la fecha mencionada, todos los menores de 14 años y adultos mayores de 79 años deberán asistir a una entrevista consular para obtener la visa americana. Esta decisión busca retomar procedimientos que existían antes de la pandemia, con el objetivo de mejorar la seguridad y la verificación de antecedentes de los solicitantes.

Los oficiales consulares tendrán la autoridad de solicitar entrevistas presenciales en cualquier caso, independientemente de si el solicitante cumple con los requisitos de exención.

¿Qué personas no necesitan una entrevista para la visa americana?

Las nuevas disposiciones no afectarán a quienes renueven su visa de turista de 10 años dentro del año posterior a su vencimiento, siempre que hayan sido mayores de edad al momento de obtenerla por primera vez.

Asimismo, se mantendrán las exenciones para diplomáticos, altos funcionarios, personal militar y sus familiares que tramiten visas de categorías A, G, C-3 o NATO, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Buscan fortalecer el sistema migratorio y mejorar la verificación de antecedentes.

¿Cuál es el costo actual de la visa americana?

La tarifa estándar para la visa B-1/B-2 se mantendrá en US$185. Sin embargo, se introducirá una cuota adicional de US$250 para visas de no migrantes como F, J, H, L, O, P y TN, elevando el total a US$435. Este nuevo cobro aún no está en vigor, ya que requiere ajustes en los sistemas de pago.

Para los menores de 15 años que cumplan con ciertos requisitos, la tarifa puede reducirse a US$15, con vigencia limitada. Los pagos podrán realizarse en efectivo en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia SPEI a BanBajío, quedando fuera Banamex desde julio.

¿Cómo solicitar la visa de EE. UU.?

El proceso de solicitud de visa incluye varios pasos esenciales: