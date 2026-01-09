ALERTA en Walmart de Dalton con sujeto que roba productos cambiando códigos de barra: ladrón fue captado en video

El Departamento de Policía de Dalton, Georgia, se encuentra en la búsqueda de un sujeto acusado por robar en una tienda de Walmart, luego de llevarse más de US$100 dólares en productos, así como intercambiar códigos de barra en la mencionada tienda minorista.

Sujeto roba productos cambiando códigos de barra en Walmart de Dalton. Georgia

De acuerdo al parte policial, los acontecimientos tuvieron lugar el pasado lunes 5 de enero de 2026 en la tienda de Walmart de Shugart Road.

Los agentes encargados de las investigaciones, aseguran de que el sospechoso se dirigió a la sección de alimentos, cogió 5 filetes de carne, para después ir hacia un pasillo diferente donde cubrió los códigos de barras originales con otros distintos.

La policía aseguró que los códigos de barra originales se ubican en la parte inferior del embalaje. Para llevar a cabo su crimen, el hombre recurrió a la caja de autoservicio para escanear los códigos de barra alterados.

La identidad del sujeto aún es un misterio para la policía de Dalton. (Foto: News Channel 9)

Se reportó escaneos en una tapa de grifo marca Duck cuyo costo es de US$2,78 dólares, por lo que finalmente, el ladrón solo pagó un total de US$13.90 dólares con una gift card.

News Channel 9 afirma que los filetes incluían tres chuletones al precio de US$19,97 dólares cada uno y dos chuletones finos cotizados en US$23,47 cada uno; sin embargo, las autoridades revelaron que el monto total era de US$106.85 dólares.

Policía no conoce paradero ni identidad del ladrón en Walmart de Dalton

Luego de la fraudulenta transacción el sujeto dejó la tienda minorista, para subir a una camioneta Dodge Ram oscura en el asiento de pasajeros, su matrícula era de veterano militar, pero los números no se lograron visualizar.

Las cámaras de seguridad y la policía local revelan que el ladrón es un hombre mayor que portaba una sudadera azul oscura de mangas largas, así como jeans azules, a la vez de un sombrero de camuflaje.