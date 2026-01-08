Las mujeres MÁS BUSCADAS de Walmart en EE. UU.: sospechosas participaron en el robo de miles de dólares en mercancía

Un nuevo caso de hurto en una tienda Walmart ha puesto en alerta a las autoridades del estado de Colorado. La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas solicita la ayuda del público para identificar y localizar a al menos tres mujeres presuntamente involucradas en el robo de mercancía valorada en miles de dólares. Estas personas no han sido arrestadas y se encuentran entre las más buscadas por este delito.

Detalles de la investigación del robo en Walmart, EE. UU.

La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas difundió recientemente fotografías captadas por las cámaras de seguridad de la tienda, que muestran a las sospechosas empujando carritos aparentemente llenos de artículos sin haber pagado por ellos.

Según publicaciones oficiales del sheriff en redes sociales, estas mujeres están siendo buscadas por su presunta participación en múltiples hurtos que han causado pérdidas de miles de dólares al establecimiento. Sin embargo, las autoridades no han precisado la ubicación exacta del Walmart afectado ni han publicado los nombres o las edades oficiales de las sospechosas. Las imágenes difundidas muestran claramente a:

Una mujer de mayor edad, con cabello corto y canoso.

Dos mujeres más jóvenes, una con un suéter con capucha rojo de la marca Nike y otra con una sudadera azul.

Mujeres investigadas por robar miles de dólares en Walmart.

Estos materiales visuales fueron compartidos por la Oficina del Sheriff y difundidos por medios locales, incluidos los canales oficiales de FOX31 Denver, como parte de una campaña para recabar información y testimonios de testigos o ciudadanos que puedan identificar a las sospechosas.

¿Cómo colaborar si tienes información sobre las sospechosas?

Las autoridades han solicitado a cualquier persona que cuente con información relevante, videos o fotografías adicionales que se comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas.

Además, se recomienda enviar información a Metro Denver Crime Stoppers, un programa de colaboración ciudadana que permite proporcionar pistas de manera anónima y, en algunos casos, ser elegible para recompensas por datos que ayuden a esclarecer el caso.