¡Radical medida! Hombre de 45 años recibió fuerte sentencia este jueves 8 de enero del 2026, esto luego de ser acusado de dispararle a un adolescente en un estacionamiento de Goddard, en Walmart, en mayo del 2024. A continuación, te revelamos todo lo que se sabe sobre el caso y cuántos meses estará privado de su libertad.

Walmart: hombre es sentenciado a prisión tras disparar a adolescente en estacionamiento

Recientemente, el juez Seth Rundle decidió condenar a Rubén Contreras a 43 meses de prisión, sanción considerada como la pena máxima permitida por la ley de Kansas, en Estados Unidos. No obstante, este sujeto podría obtener a una reducción del 15% de su sentencia por buena conducta.

Según el informe de 'kwch.com' y otros medios, Contreras, además de la pena privativa de la libertad, deberá cumplir 36 meses de supervisión posterior a su liberación. Además, tendrá que registrarse como delincuente violento por un período de 15 años.

Recordemos que, en noviembre del año pasado, un jurado del condado de Sedgwick, Kansas, decidió declarar a este hombre como culpable de un cargo de agresión con agravantes. En aquella ocasión, el jurado lo absolvió de otro cargo de intento de asesinato en primer grado. Ahora, se enfrentará a una drástica condena.

Hombre atacó a adolescente en 2024

Bajo este contexto, es bueno conocer que los cargos de Contreras fueron derivados de un lamentable incidente con pistolas de gel, el cual se llevó a cabo 11 de mayo de 2024 en un Walmart de Goddard, Kansas.

En aquella situación, el hombre disparó contra Anakin Zehring, de 18 años, en el estacionamiento, quien quedó totalmente paralizado. No obstante, no se compartieron más datos al respecto.