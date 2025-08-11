Atención inmigrantes: estos son los tiempos de procesamiento para los trámites migratorios en USCIS

Los tiempos de procesamiento para trámites migratorios en USCIS varían según el tipo de solicitud y el volumen de casos. Es crucial conocer estos plazos para gestionar tu solicitud de manera eficiente y evitar incertidumbre.

USCIS publica regularmente actualizaciones sobre los tiempos de procesamiento, pero estos pueden cambiar dependiendo de factores como la ubicación o la complejidad del caso. Mantente informado para tomar decisiones adecuadas.

¿Cuáles son los tiempos de procesamiento para los trámites migratorios en USCIS?

El tiempo de procesamiento en USCIS depende del tipo de trámite y la categoría migratoria. Por ejemplo, los trámites para obtener la residencia permanente o Green Card pueden demorar entre 10 meses y 2 años, mientras que otros, como las visas de trabajo H-1B, suelen tener plazos más cortos.

Elementos como la carga de trabajo en las oficinas de USCIS, la complejidad del caso y la necesidad de una entrevista adicional pueden afectar la duración del proceso. Es fundamental consultar los tiempos de procesamiento específicos para tu tipo de trámite para obtener una estimación más precisa.

USCIS publica y actualiza regularmente los tiempos de procesamiento en su sitio web, adaptándolos a las condiciones de cada oficina. Para minimizar posibles retrasos, se recomienda seguir correctamente los procedimientos y estar atento a cualquier solicitud o actualización adicional de USCIS.

Recursos de USCIS

Por otro lado, muchos de los recursos están disponibles al público, pero para consultas sobre casos específicos mediante autoservicio, debe ser el solicitante, un abogado acreditado o un padre/tutor legal en nombre de un menor.