Periodista peruano revela el calvario en el centro de detención Alligator Alcatraz: "Esposado de pies y manos"

Un periodista peruano ha compartido una desgarradora experiencia vivida en el centro de detención Alligator Alcatraz, donde fue sometido a tratos inhumanos. Durante su tiempo allí, relató cómo estuvo esposado de pies y manos, sin poder moverse ni defenderse.

En su testimonio, describe las condiciones extremas a las que fue expuesto, enfrentando abuso físico y psicológico. El periodista denuncia la falta de respeto por los derechos humanos en este centro, revelando una historia de sufrimiento y angustia en el sistema de detención.

Periodista peruano revela el calvario en el centro de detención Alligator Alcatraz

En medio del contexto de las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump, el periodista peruano, Ricardo Quintana, quien emigró a EE. UU. en 2021, relató su terrible testimonio luego de ser detenido por las autoridades migratorias estadounidenses y llevado al centro de atención 'Alligator Alcatraz', ubicado en el estado de Florida.

Calificando su actual estadía como una pesadilla con tratos muy duros hacia él y otros convictos, algunos inocentes y otros por terminar condena. "No soporto un día más de prisión", señaló Quintana en medio de una entrevista con un medio de comunicación peruano, alegando que se encuentra dentro de una jaula con 32 internos más.

En esa línea, la familia del comunicador espera respuesta de la Cancillería peruana ante tal injusto arresto por parte del gobierno norteamericano, ya que Quintana fue acusado de estar en el país de forma ilegal desde el 2019, cuando desde el 2021 se encontraba en medio de una solicitud de asilo político.

Asimismo, Quintana relató que las condiciones de vida son infrahumanas, ya que estás enjaulado las 24 horas, con temperaturas bajas en el comedor al momento de comer, levantándose cada día a las 5:30 am. "No se lo deseo a nadie (...) uno se deteriora emocionalmente y físicamente ", acotó al programa periodístico de investigación, Cuarto Poder.

¿Qué es el centro de detención Alligator Alcatraz?

El centro de detención Alligator Alcatraz en Florida es una cárcel ampliamente conocida por sus rigurosas y polémicas condiciones. Se destaca por ser una prisión de alta seguridad, donde los reclusos sufren tratos severos, tanto físicos como mentales.

Cabe precisar que esta instalación ha sido objeto de críticas por numerosas violaciones a los derechos humanos, debido a su brutal régimen y la falta de condiciones básicas de vida para los prisioneros.