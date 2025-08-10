- Hoy:
Atención, estudiantes en Estados Unidos: ¿cuándo es el inicio del año escolar 2025?
El año escolar 2025 en EE. UU. comienza entre finales de agosto y principios de septiembre. Conoce las fechas de inicio según tu distrito escolar.
El inicio del año escolar 2025 en Estados Unidos no es igual para todos los estudiantes, ya que depende del distrito escolar. Aunque la mayoría comienza entre finales de agosto y principios de septiembre, las fechas exactas pueden variar.
Para saber cuándo empiezan las clases en tu área, es importante que consultes el calendario escolar de tu distrito. Algunos colegios tienen fechas de inicio anticipadas, mientras que otros pueden comenzar un poco más tarde.
¿Cuándo es el inicio del año escolar 2025 en EE. UU.?
El inicio del ciclo escolar 2025-2026 en Estados Unidos depende del distrito escolar, aunque por lo general empieza entre finales de agosto y principios de septiembre. Es importante revisar el calendario específico de cada distrito, ya que algunos pueden comenzar antes o después, y algunos tienen fechas especiales para el regreso.
Por ellos, es recomendable consultar el calendario escolar de tu distrito para confirmar el día exacto y estar preparado para el regreso a clases. Cabe precisar que el calendario escolar es un plan que especifica las fechas clave del año académico, como el comienzo y fin de clases, días festivos, vacaciones y periodos de exámenes.
¿Qué es un distrito escolar?
Un distrito escolar en Estados Unidos es una organización responsable de administrar las escuelas públicas dentro de una área determinada. Este organismo se encarga de aspectos como la gestión del presupuesto, el desarrollo del plan de estudios, la contratación de personal docente y la planificación del calendario escolar.
