0
EN DIRECTO
Peñarol vs. Nacional ONLINE el clásico uruguayo
EN VIVO
Previa del Universitario vs Sport Boys HOY

Atención venezolanos en USA: esto puedes hacer después de recibir una decisión durante tu proceso de residencia permanente

Si ya recibiste una decisión sobre tu caso de Green Card en EE.UU., conoce los pasos legales que puedes seguir según tu situación migratoria.

Andrea Benavente
Toma en cuenta esto durante tu proceso para la Green Card.
Toma en cuenta esto durante tu proceso para la Green Card. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Recibir una decisión en tu proceso de residencia permanente puede generar muchas dudas, especialmente si eres venezolano en Estados Unidos. Ya sea una aprobación, negación o solicitud de más evidencia, es clave entender qué hacer a continuación. Tomar las medidas correctas puede marcar la diferencia en tu estatus migratorio.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ofrece distintas opciones según la decisión que hayas recibido. Desde apelar, solicitar una moción o prepararte para la etapa final, cada paso requiere atención y tiempo. Aquí te explicamos lo que puedes hacer para actuar a tiempo y con base legal.

Esto debes hacer con la Green Card si vives fuera de EE. UU.

PUEDES VER: Ojo inmigrantes: esto debes hacer con la Green Card si vives fuera de Estados Unidos

Esto puedes hacer después de recibir una decisión durante tu proceso de Green Card

Si logras convertirte en un residente permanente legal; es decir, la respuesta fue positiva, USCIS le enviará una carta de bienvenida y luego se le enviará una carta de bienvenida vía correo postal. Sin embargo, si te mudas antes de recibir tu Green Card, debes cambiar tu dirección en línea o enviar un e-Request. Puedes enviar un e-Request, siempre y cuando:

  • Ha transcurrido más de 1 mes desde que obtuvo la Green Card y no ha recibido su carta de bienvenida.
  • Recibió su carta de bienvenida, pero considera que esta presenta errores.
  • Tiene preguntas sobre su nuevo estatus como residente permanente.
  • Ha pasado más de 1 mes desde que recibió su carta de bievenida, pero todavía no le han dado su Green Card.

¿Qué ocurre cuando denegamos tu caso de la Green Card?

Si USCIS toma una decisión desfavorable en su caso migratorio durante su proceso de la Green Card, recibirá una notificación que le explicará dicha decisión y también si puede presentar una apelación. Por lo que usted puede presentar una moción para reabrir o reconsiderar decisiones que se hayan tomado durante su caso. Asimismo, los formularios para presentar una apelación se pueden encontrar en la sección de Formulario del sitio web de USCIS.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Ojo, inmigrantes en Florida | Estas son las nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis para esta temporada de verano 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano