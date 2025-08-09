Atención venezolanos en USA: esto puedes hacer después de recibir una decisión durante tu proceso de residencia permanente

Recibir una decisión en tu proceso de residencia permanente puede generar muchas dudas, especialmente si eres venezolano en Estados Unidos. Ya sea una aprobación, negación o solicitud de más evidencia, es clave entender qué hacer a continuación. Tomar las medidas correctas puede marcar la diferencia en tu estatus migratorio.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ofrece distintas opciones según la decisión que hayas recibido. Desde apelar, solicitar una moción o prepararte para la etapa final, cada paso requiere atención y tiempo. Aquí te explicamos lo que puedes hacer para actuar a tiempo y con base legal.

Esto puedes hacer después de recibir una decisión durante tu proceso de Green Card

Si logras convertirte en un residente permanente legal; es decir, la respuesta fue positiva, USCIS le enviará una carta de bienvenida y luego se le enviará una carta de bienvenida vía correo postal. Sin embargo, si te mudas antes de recibir tu Green Card, debes cambiar tu dirección en línea o enviar un e-Request. Puedes enviar un e-Request, siempre y cuando:

Ha transcurrido más de 1 mes desde que obtuvo la Green Card y no ha recibido su carta de bienvenida.

Recibió su carta de bienvenida, pero considera que esta presenta errores.

Tiene preguntas sobre su nuevo estatus como residente permanente.

Ha pasado más de 1 mes desde que recibió su carta de bievenida, pero todavía no le han dado su Green Card.

¿Qué ocurre cuando denegamos tu caso de la Green Card?

Si USCIS toma una decisión desfavorable en su caso migratorio durante su proceso de la Green Card, recibirá una notificación que le explicará dicha decisión y también si puede presentar una apelación. Por lo que usted puede presentar una moción para reabrir o reconsiderar decisiones que se hayan tomado durante su caso. Asimismo, los formularios para presentar una apelación se pueden encontrar en la sección de Formulario del sitio web de USCIS.