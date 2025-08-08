0

Lamentable noticia: muere Jim Lovell, el astronauta estadounidense que comandó la misión Apolo 13

El astronauta estadounidense que comandó la misión Apolo 13, Jim Lovell, falleció a los 97 años, según la  Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Murió Jim Lovell, el astronauta que estuvo a cargo de la misión Apolo 13.
Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 en 1970, falleció a los 97 años, informó la NASA. Aunque no llegó a pisar la Luna, fue clave en el programa espacial y reconocido por su liderazgo. La explosión en el viaje convirtió la misión en una peligrosa odisea, que terminó en un regreso heroico.

¿Quién fue Jim Lovell?

Jim Lovell, histórico astronauta estadounidense y comandante de la misión Apolo 13, falleció a los 97 años. La NASA confirmó la noticia, destacando su papel crucial en una de las misiones más recordadas del programa lunar. Su valentía y liderazgo evitaron una tragedia espacial tras una explosión en pleno vuelo.

Por ello, el mundo despide a Jim Lovell, una de las figuras más emblemáticas de la exploración espacial. En 1970 lideró la misión Apolo 13, que tras un grave fallo técnico, se convirtió en una lucha por la supervivencia. Asimismo, gracias a su temple y decisión, la tripulación logró regresar con vida a la Tierra.

¿Cuándo fue la misión Apolo 13?

La misión 'Apolo 13' fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna con una fecha de vuelo que data del 11 de abril de 1970. La misión partió del Centro Espacial Kennedy el 11 de abril de 1970, pero una explosión obligó a cancelar el alunizaje. Tras rodear la Luna, la tripulación volvió a salvo a la Tierra el 17 de abril.

