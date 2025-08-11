0
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Tragedia en esta planta siderúrgica de EE. UU.: explosiones causan graves consecuencias

Explosiones en una planta siderúrgica de EE. UU. dejó un muerto y heridos. Equipos de rescate siguen buscando a un trabajador desaparecido entre los escombros.

Andrea Benavente
Explosiones ocurrieron en la Planta de Coque de Clairton.
Explosiones ocurrieron en la Planta de Coque de Clairton. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
Varias explosiones sacudieron una planta siderúrgica cerca de Pittsburgh, causando al menos una muerte y decenas de heridos. Los equipos de rescate están buscando entre los escombros a un trabajador que aún se encuentra desaparecido.

El incidente ocurrió en la Planta de Coque de Clairton, propiedad de US Steel. Aunque las causas siguen siendo desconocidas, las autoridades están trabajando en la recuperación y en la investigación del desastre.

Explosiones causan graves consecuencias en esta planta siderúrgica de EE.UU.

Una serie de explosiones en una planta siderúrgica cerca de Pittsburgh dejó al menos una persona fallecida y 10 heridas, mientras los equipos de rescate buscaban a un trabajador desaparecido entre los escombros. El incidente ocurrió en la Planta de Coque de Clairton, ubicada junto al río Monongahela, alrededor de las 11:00 a. m. ET.

Inicialmente, se reportó la desaparición de dos personas, pero una fue hallada y trasladada a un hospital, mientras que la otra sigue sin ser localizada.

Aún se desconocen las causas de las explosiones, pero los bomberos lograron controlar las llamas y el humo provenientes de la planta, operada por US Steel. El gobernador de Pensilvania y otros funcionarios se mantienen en comunicación para coordinar las labores de rescate, mientras US Steel indicó que está colaborando con las autoridades en la investigación.

¿Qué es una planta siderúrgica?

Una planta siderúrgica es una fábrica industrial enfocada en la fabricación de acero y otros metales a partir de minerales como el hierro. Asimismo, emplea técnicas como la fundición y la laminación para convertir los materiales en productos terminados.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

