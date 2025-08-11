Cuidado inmigrantes: estos son los nuevos planes que tomará el Departamento de Seguridad Nacional con relación a la ley migratoria

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado cambios importantes en su enfoque hacia la ley migratoria. Estas modificaciones incluyen ajustes en los procedimientos de asilo y nuevas medidas de seguridad en las fronteras.

Los inmigrantes deberán estar atentos a estos cambios, ya que podrían afectar sus solicitudes y el tiempo de procesamiento. Mantente informado para tomar decisiones acertadas sobre tu situación migratoria.

Nuevos planes que tomará el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con relación a los inmigrantes indocumentados

Un memorando filtrado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revelado que se planea aumentar el rol de las fuerzas armadas en la ejecución de la ley migratoria. Tras el envío de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina a Los Ángeles bajo el mandato de Trump, se anticipa que las operaciones militares continúen formando parte de la estrategia migratoria, lo que ha generado preocupación por la creciente militarización del proceso.

El DHS dispone de casi 170 mil millones de dólares para llevar a cabo estas políticas, lo que le permite ampliar su alcance. Además, el Congreso aprobó 30 mil millones de dólares para fortalecer las operaciones de ICE, lo que ha motivado a alrededor de 80,000 personas a mostrar interés en unirse a la agencia. Estas decisiones siguen siendo un tema polémico debido a sus repercusiones en los derechos humanos y la gestión de las deportaciones.

¿De qué se encarga el DHS con relación a los inmigrantes indocumentados?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es responsable de aplicar y hacer cumplir las leyes migratorias en EE. UU., lo que incluye la detención y deportación de inmigrantes sin documentos. A través de entidades como ICE, supervisa las fronteras, lleva a cabo investigaciones relacionadas con la inmigración y asegura la protección nacional.