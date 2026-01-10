Trump afirma amar Venezuela mientras garantiza millones para EE. UU. con petróleo venezolano: "Los estoy haciendo ricos"

Donald Trump, una vez más, causa polémica con sus declaraciones, en esta ocasión tras afirmar que "ama" a los venezolanos, así como asegurar que está dado a la labor de hacer rica y segura a Venezuela otra vez, causando opiniones divididas entre quienes lo apoyan contra todos sus detractores en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Donald Trump asegura que "ama al pueblo venezolano"

En su publicación en Truth Social, el mandatario republicano no se guardó nada y, en pocas palabras, expresó lo siguiente: " Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser próspera y segura. ¡Felicitaciones y gracias a todos los que lo hacen posible!"

Una declaración que viene enmarcada en el contexto de la reciente captura el pasado sábado 3 de enero de 2026 del exdictador Nicolás Maduro en una exitosa operación de extracción desde Caracas hacia Nueva York, ciudad donde se realiza su juicio por cargos de narcoterrorismo.

Desde entonces, Trump no solo aseguró que gobernarán el país mientras se preparan las condiciones para volver a la democracia, sino que afirmó que controlarán el petróleo venezolano, ellos juntos a enormes compañías petroleras que manejarán la producción del crudo llanero.

Los planes de Donald Trump para hacer millones de dólares con el petróleo venezolano

Recientemente, portales como Axios destacaron que el presidente de EE. UU. declaró la emergencia nacional para proteger los ingresos petroleros venezolanos en poder del gobierno de Estados Unidos de ser confiscados por acreedores privados.

El magante considera esta medida crucial para la seguridad nacional y estabilidad en la región, ya que el petróleo venezolano está valorizado en unos 2,500 millones de dólares; sin embargo, luego de la reunión en la Casa Blanca con las compañías petrolíferas no se comprometieron a invertir hasta que existan garantías de seguridad.

Sin embargo, fuentes de altos funcionarios dijeron a Axios que Estados Unidos tiene planeado administrar el crudo de Venezuela de forma indefinida. Por ello, en la reciente orden firmada en la Sala Oval, se estipula que perder aquella producción afectaría seriamente la seguridad nacional como la política exterior de EE. UU.

En ese sentido, los objetivos que se han trazado, revela Axios, es poner fin al flujo de inmigrantes ilegales, así como detener la llegada a su territorio de "narcótico ilícitos". La orden antes mencionada define "Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros" como fondos del gobierno venezolano en cuentas designadas del Tesoro que provienen de la venta de recursos naturales o diluyentes.

Por ello, detalla, cualquier "embargo, sentencia, decreto, gravamen, ejecución u otro proceso judicial" contra dichos fondos está prohibido, así como ser considerado nulo, además de no tener valor, a no ser que esté autorizado.