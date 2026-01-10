Muy ATENTO, inmigrante: desde ahora, este CAMBIO en EE. UU. afecta tus posibilidades de obtener la visa más solicitada

El Gobierno de Estados Unidos implementó cambios importantes en la visa H-1B, el visado de trabajo temporal más solicitado por profesionales extranjeros. Estas modificaciones buscan optimizar la selección de candidatos y prevenir posibles abusos del sistema por parte de los empleadores.

Desde diciembre de 2025, los requisitos de elegibilidad se han endurecido, lo que ya está afectando directamente tus posibilidades de trabajar legalmente en Estados Unidos.

Este cambio en EE. UU. afecta tus posibilidades de obtener la visa más solicitada

La principal novedad es la eliminación del sorteo aleatorio que se utilizaba para asignar las visas. En su lugar, el Departamento de Seguridad Nacional dará prioridad a los candidatos con mayor cualificación académica y salarios más altos. Esto significa que los profesionales con experiencia y títulos relevantes tendrán más posibilidades de obtener la visa, mientras que quienes no cumplan con estos criterios podrían enfrentar mayores obstáculos.

Según el DHS, este sistema busca proteger los derechos de los trabajadores extranjeros y garantizar que los empleadores contraten personal altamente calificado. Además, se espera que estas medidas fortalezcan la competitividad de Estados Unidos en el mercado laboral global.

Visa H-1B: requisitos actualizados para trabajadores y empleadores en 2026

Para solicitar la visa H-1B bajo las nuevas reglas, tanto el candidato como el empleador deben cumplir con criterios específicos:

Para el trabajador (beneficiario):

Tener al menos un título universitario de cuatro años o su equivalente.

Que el título esté directamente relacionado con el puesto ofrecido.

En algunos casos, se permite sustituir el título con experiencia profesional progresiva (3 años de experiencia equivalen a 1 año de estudios).

Contar con licencias estatales si la profesión lo requiere (medicina, enfermería, ingeniería, etc.).

Para el puesto de trabajo:

Debe ser una "ocupación especializada", que requiera educación universitaria como mínimo o habilidades únicas que solo un profesional calificado puede cumplir.

Para el empleador (patrocinador):

Debe existir una relación laboral real y supervisable entre empleado y empresa.

Presentar y obtener la aprobación de la Solicitud de Condición Laboral (LCA) ante el Departamento de Trabajo.

Garantizar un salario acorde al "salario prevaleciente" o el que se paga a otros empleados con calificación similar.

Con estas reformas, los inmigrantes deben preparar cuidadosamente sus solicitudes y demostrar que cumplen con todos los criterios antes de postularse. Los cambios buscan que la visa H-1B beneficie tanto a los profesionales más calificados como a la economía estadounidense, reduciendo los abusos y promoviendo la transparencia en el proceso.