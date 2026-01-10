¡Mucha atención! En Estados Unidos, la temporada de invierno es una de las más preocupantes para los que realizan diversas actividades fuera del hogar y al aire. Para este fin de semana, algunas regiones del país americano enfrentarán cambios en las temperaturas y otras zonas presentarán cielos despejados. ¿Cuál es el panorama con respecto al clima? AQUÍ lo que se sabe.

Clima en EE. UU.: dónde habrá nieve, lluvias, tormentas o buen clima este fin de semana

El invierno en el país de Donald Trump evidencia diversos panoramas para este fin de semana. Vale precisar que, frente a estos cambios climáticos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) decidió emitir un aviso directo a los estados que enfrentarán condiciones invernales. ¿Cuáles serán los estados afectados?

Conoce dónde habrá nieve, lluvias, tormentas, buen clima y más en Estados Unidos.

Según los informes del NWS, todos los habitantes del Noreste y ciertas áreas de los Grandes Lagos, en Estados Unidos, enfrentarán nevadas, lluvias heladas y una fuerte tormenta en los próximos días, lo que podría poner en riesgo la seguridad en las carreteras.

Al respecto, es importante saber que los estados que se encuentran bajo alerta de clima invernal son Nueva York, Pensilvania, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y Maine. Asimismo, se ha emitido una advertencia de nieve para Michigan, Wisconsin, Montana e Idaho.

En tanto, en Nueva York se registrará para este fin de semana intensas lluvias. Según el meteorólogo Eric Myskowski, las condiciones más críticas se anticipan en el norte de Nueva York y el sur de Vermont, donde se prevé un alto riesgo de lluvia helada. Asimismo, explicó que, en California y el suroeste del país, se reportarán vientos de Santa Ana.

EE. UU.: ¿dónde habrá un buen clima en este fin de semana?

Con respecto a esta situación, tormentas, nieve o fuertes vientos, las condiciones sí serán favorables en las Montañas Rocosas, el Medio Oeste y Sur de la nación estadounidense.

Los que residen en Texas y Florida vivirán un clima agradable, pues saldrá el sol. En tanto, según lo pronosticado por el meteorólogo Robles, las temperaturas subirán entre 62° y 75°F para este 11 de enero. En tanto, para aquel día, también se ha informado que en California, habrá vientos leves y un ambiente, dentro de todo, agradable.