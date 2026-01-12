- Hoy:
CUIDADO con SNAP: con estos nuevos requisitos LABORALES, más de 100,000 beneficiarios saldrán perjudicados en Arizona
En esta nota te revelamos cuáles son los nuevos requisitos laborales que dejarán sin ningún beneficio SNAP a este grupo de personas por importante motivo.
Recientemente, el Congreso de Estados Unidos sorprendió al modificar los requisitos laborales necesarios para acceder a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta actualización ha sorprendido a miles, quienes ahora presentarán ciertas dificultades, incluso, podrían perder el apoyo. ¿Por qué?
SNAP: con estos requisitos, más de 100,000 beneficiarios saldrán perjudicados en Arizona
Según información de los medios internacionales, entre ellos ABC15Arizona, a partir de ahora, para recibir los beneficios SNAP, los adultos sanos sin dependientes (ABAWD) deberán demostrar que están empleados, participar en un programa de capacitación o realizar voluntariado durante 80 horas al mes para poder calificar.
Esta sorpresiva medida viene causando gran alarma al respecto. Cornes, una representante que conversó con dicho medio en Arizona, expresó su total preocupación por la situación de estas personas, señalando que encontrar empleo se complica en un contexto de alto desempleo.
"Mi principal preocupación es que estas personas encuentren trabajo en un momento en que el desempleo también era increíblemente alto. Al menos en mi opinión, el SNAP ha servido para ayudar a la gente a superar esos momentos difíciles. Y sí, si ya has tenido dificultades para encontrar trabajo, sí, no me resulta fácil", mencionó.
No obstante, no se brindó ninguna información sobre otro cambio con respecto a esta nueva orden, la cual ya está vigente en este estado y en otros de EE. UU. Cabe precisar que, para mantener los beneficios SNAP más de 3 meses en un periodo de 3 años, se debe cumplir con todo lo mencionado líneas arriba, sino, el apoyo alimentario llegará a su fin.
SNAP: ¿Quiénes son ABAWD y qué deben tomar en cuenta?
Los que conforman este grupo en EE. UU. son los adultos físicamente aptos, los cuales pertenecen al rango de 18 y 54/64 años.
Asimismo, este grupo es exclusivamente para los que no cuentan con hijos menores u otros dependientes a su cargo. Este grupo, deberá cumplir con los requisitos específicos.
